France Travail et France Renouvelables : un partenariat stratégique pour l’emploi dans les énergies renouvelables

Le 15 octobre 2025, au Parc Floral de Paris, France Travail et France Renouvelables ont conclu un partenariat majeur autour de l’emploi dans les énergies vertes. Cette convention, annoncée lors du colloque national de France Renouvelables, vise à anticiper les besoins de compétences d’un secteur en plein essor « dans une dynamique proactive pour être au rendez-vous des 80 000 emplois à pourvoir d’ici 2030 ».

Un partenariat structuré au service de l’emploi dans les énergies renouvelables

La convention scelle une alliance inédite entre deux acteurs institutionnels majeurs pour soutenir la transition énergétique et renforcer l’emploi dans les renouvelables. Selon le communiqué officiel, l’objectif est clair : mutualiser les expertises, aligner les dispositifs régionaux et anticiper les futurs besoins de main-d’œuvre du secteur.

Cette coopération arrive à un moment clé. En 2024, les énergies renouvelables représentaient 15,8 % de la consommation d’énergie primaire en France, mobilisant 118 000 emplois en équivalent temps plein et 21,7 milliards d’euros d’investissements. Or, la croissance des projets exige un renforcement massif des compétences, notamment dans l’éolien, le solaire et le stockage énergétique.

France Renouvelables, qui fédère plus de 360 membres du secteur électrique, rappelle que ces métiers requièrent des savoir-faire techniques pointus, mais aussi des profils diversifiés. L’association estime que les filières renouvelables pourraient représenter 236 000 emplois d’ici 2028. « Cette convention est un engagement fort pour accompagner la montée en puissance du secteur et garantir l’adéquation entre les offres et les compétences disponibles ».

Les quatre axes de la convention France Travail – France Renouvelables

La mise en œuvre de ce partenariat s’appuie sur quatre axes stratégiques clairement définis. Ces piliers doivent permettre de structurer le déploiement du plan emploi dans les renouvelables et d’en mesurer les effets dans toute la France.

Premier axe : coordination des réseaux régionaux

France Travail et France Renouvelables établiront des passerelles opérationnelles entre leurs relais territoriaux. Des webinaires, ateliers et diagnostics conjoints sont prévus pour faire remonter les besoins des entreprises locales et adapter les parcours de formation.

Deuxième axe : attractivité et information des métiers

Le partenariat prévoit une campagne nationale de communication sur les métiers des énergies renouvelables, la création de ressources pédagogiques et la mise à jour du référentiel métier. Un portail numérique dédié, « metiers-renouvelables.fr », sera mis en ligne en 2026 pour centraliser les offres et formations.

Troisième axe : accompagnement des candidats et immersion professionnelle

Grâce à la coopération, France Travail proposera davantage de stages, immersions et parcours individualisés dans les entreprises de la filière. Ces actions visent à accélérer le retour à l’emploi des publics éloignés du marché du travail.

Quatrième axe : inclusion et diversité

Un volet spécifique du partenariat s’adresse aux profils sous-représentés. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les femmes ne représentent encore que 32 % des emplois à temps plein dans ce secteur. La convention entend améliorer cette parité en intégrant davantage de femmes et de jeunes dans les métiers techniques.

Le dispositif sera supervisé par un Comité de pilotage national, réuni tous les six mois pour ajuster les actions. « La mise en œuvre sera suivie par un comité de pilotage national qui se réunira semestriellement », précise la convention.