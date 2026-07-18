Restaurer les forêts après les incendies : les entreprises appelées à accélérer leur engagement

Face aux incendies exceptionnels qui ont marqué l’été 2026, les forêts françaises entrent dans une nouvelle phase, celle de la reconstruction. Pour financer des projets de restauration écologique sur le long terme, le Fonds ONF-Agir pour la forêt appelle les entreprises à renforcer leur engagement aux côtés de l’Office national des forêts.

Un appel au mécénat face aux incendies de forêts

L’été 2026 restera comme l’un des plus éprouvants pour les forêts françaises. Dans plusieurs massifs, les incendies ont détruit des centaines, voire des milliers d’hectares, laissant derrière eux des paysages profondément bouleversés et des écosystèmes fragilisés. Si les interventions des services de secours ont permis de maîtriser les flammes, une autre étape, bien plus longue, commence désormais : celle de la restauration des espaces forestiers. C’est dans ce contexte que le Fonds ONF-Agir pour la forêt intensifie sa mobilisation en direction des entreprises afin de financer des actions concrètes de reconstruction et de préservation.

Pour répondre à l’ampleur des dégâts, le Fonds ONF-Agir pour la forêt invite les entreprises de toutes tailles à participer à l’effort collectif. L’objectif dépasse largement le simple reboisement. Les dons doivent permettre de restaurer durablement les milieux naturels, de favoriser le retour de la biodiversité, de sécuriser les massifs et d’adapter les forêts aux conséquences du changement climatique.

L’organisme rappelle que chaque entreprise peut contribuer selon ses capacités. Les dons pouvant atteindre 10.000 euros sont réalisés directement en ligne via une plateforme sécurisée, avec délivrance immédiate d’un reçu fiscal. Au-delà de ce seuil, le Fonds propose un accompagnement personnalisé comprenant une convention de mécénat, l’identification des projets soutenus et la valorisation du partenariat auprès des différentes parties prenantes de l’entreprise. Cette approche permet aux mécènes d’inscrire leur engagement dans une véritable stratégie de responsabilité sociétale.

Le dispositif bénéficie également d’un cadre fiscal favorable. En tant que fonds de dotation reconnu d’intérêt général, le Fonds ONF-Agir pour la forêt ouvre droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés équivalente à 60% du montant du don, dans la limite de 20.000 euros ou de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce plafond est plus avantageux. À titre d’exemple, un don de 10.000 euros représente un coût réel de 4.000 euros pour l’entreprise.

L’organisation insiste toutefois sur le fait que l’intérêt du mécénat ne se limite pas à cet avantage financier. « Être partenaire du fonds de dotation ONF-Agir pour la forêt, c’est associer le nom de votre entreprise à l’un des acteurs majeurs du développement durable en France », rappelle le Fonds ONF-Agir pour la forêt sur son site officiel. Cette dimension est particulièrement recherchée par les entreprises qui souhaitent renforcer leur politique RSE autour d’actions concrètes de préservation du patrimoine naturel.

Les forêts au cœur d’une stratégie RSE de long terme avec le Fonds ONF-Agir pour la forêt

Créé en 2019 à l’initiative de l’Office national des forêts, le Fonds ONF-Agir pour la forêt est devenu l’un des principaux outils de mobilisation du mécénat privé en faveur des forêts publiques françaises. Son fonctionnement repose sur une logique de financement de projets d’intérêt général, sélectionnés avec les équipes de terrain de l’ONF afin de répondre aux besoins les plus urgents tout en préparant les massifs aux défis des prochaines décennies.

Les actions financées couvrent six grands domaines d’intervention. Elles concernent le reboisement, la protection de la biodiversité, la prévention des risques naturels, l’accueil du public, la sauvegarde du patrimoine forestier ainsi que le soutien à des projets innovants destinés à améliorer la résilience des forêts françaises. Cette diversité traduit une évolution profonde des politiques forestières. Restaurer une forêt ne consiste plus uniquement à planter des arbres ; il s’agit désormais de reconstruire un écosystème capable de résister à des épisodes climatiques toujours plus extrêmes.

Cette approche séduit un nombre croissant d’entreprises. L’Office national des forêts rappelle d’ailleurs développer des partenariats avec le secteur privé depuis près de trente ans. Au fil des années, le mécénat environnemental est devenu un levier de plus en plus important pour financer des projets que les seules ressources publiques ne permettent pas toujours de couvrir intégralement.

Le Fonds distingue aujourd’hui plusieurs catégories de partenaires, des grands mécènes aux entreprises amies, illustrant la diversité des engagements possibles. Cette ouverture permet aussi bien à de grands groupes qu’à des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire de soutenir des projets adaptés à leurs capacités financières, tout en participant à un effort collectif devenu essentiel face à la multiplication des incendies.