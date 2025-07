Fonds ESG : rebond en trompe‑l’œil ou véritable renouveau européen ?

Et si l’Europe faisait figure de dernier bastion de la finance durable ? Dans un trimestre plombé par les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques, les fonds ESG ont repris leur souffle. Mais derrière les apparences d’un sursaut, la réalité est plus contrastée qu’il n’y paraît.

L’Europe redonne vie aux fonds ESG dans un climat mondial morose

Alors que les fonds ESG (fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance) semblaient s’essouffler, l’Europe a surpris en inversant la tendance. Avec une collecte nette de 8,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025, le Vieux Continent a fait mieux que simplement rebondir : il a porté à bout de bras un secteur miné par le scepticisme ambiant.

Un contraste saisissant avec le premier trimestre 2025, où les désengagements européens s’élevaient à 7,3 milliards de dollars. Cette fois, la dynamique est à l’achat, aussi bien du côté de la gestion active (+4,1 milliards) que de la gestion passive (+4,5 milliards), selon le rapport trimestriel publié par Morningstar. L’Europe semble décidée à ne pas céder à la lassitude qui gagne ses homologues américains.

La finance verte américaine prise dans la tourmente politique

Pendant que l’Europe resserre les rangs, les États-Unis s’enfoncent dans le brouillard. Le climat politique, plombé par la résurgence des discours anti-ESG dans le sillage du retour de Donald Trump, a refroidi les ardeurs. Résultat : une nouvelle vague de sorties de capitaux, à hauteur de 5,7 milliards de dollars sur le trimestre.

Ce retrait n’est pas seulement conjoncturel. Il traduit une remise en cause profonde du principe même de l’investissement responsable. Outre-Atlantique, certains États qualifient désormais les stratégies ESG d’idéologiques, voire de nuisibles aux intérêts économiques. Un vent de défiance souffle sur la finance durable américaine, avec des conséquences concrètes : des fonds d’investissement revoient leur stratégie, des labels sont remis en question, et les investisseurs institutionnels hésitent.

À l’inverse, en Europe, le cadre réglementaire agit comme un stabilisateur. L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) impose des critères de transparence stricts, incitant les gérants à clarifier leur discours. Près de 600 fonds ont dû revoir leur communication ou changer de nom afin de se conformer à la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Ce grand ménage confère une légitimité nouvelle à une partie du marché, qui s’en trouve renforcée.

Un rebond fragile pour des fonds ESG toujours sous pression

Mais soyons clairs : le retour des flux positifs ne signifie pas que tout est réglé. Le secteur reste sous surveillance. Plusieurs trimestres de sorties massives ont laissé des traces, et les investisseurs ne se laissent plus séduire par de simples arguments marketing.

Les critiques persistent. Certaines relèvent d’un désenchantement face aux performances décevantes de certains produits ESG, souvent perçus comme moins rentables. D’autres dénoncent des pratiques de greenwashing, où l’engagement environnemental est plus un argument commercial qu’un principe de gestion.

Ce scepticisme est alimenté par des études montrant que de nombreux fonds labellisés ESG n’affichent pas de réelle différenciation par rapport aux produits classiques. La promesse d’un « capitalisme vert » s’effrite si elle ne s’accompagne pas de rendements tangibles. Les gestionnaires le savent : pour convaincre, il ne suffit plus d’aligner des mots-clés vertueux. Il faut délivrer de la performance, avec cohérence et exigence.

L’avenir des fonds ESG : entre cadre européen et attente de résultats

La dynamique du deuxième trimestre montre que l’Europe peut encore jouer un rôle moteur. Mais cette relance tient pour beaucoup à la rigueur du cadre réglementaire. Le vrai test viendra avec le temps : les fonds ESG sauront-ils allier exigence éthique et rentabilité durable ?

Deux défis se profilent. Le premier est géopolitique : l’absence d’harmonisation mondiale crée un marché à deux vitesses. Tandis que l’Europe renforce sa doctrine, les États-Unis tergiversent, et l’Asie navigue à vue. Le second est financier : la résilience des fonds ESG face aux chocs de marché reste à démontrer sur le long terme.

En attendant, les investisseurs européens maintiennent leur cap, stimulés par une demande sociétale toujours forte. Mais ils deviennent aussi plus exigeants, moins enclins à tolérer des discours creux ou des approches diluées.