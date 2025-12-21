Fondation 1 % pour le Sport : quand l’immobilier finance le sport local

Sous l’égide de la Fondation du Sport Français, reconnue d’utilité publique, la Fondation 1 % pour le Sport a attribué 25.150 euros à neuf associations sportives locales, lors d’une cérémonie organisée au Pôle social et culturel Simone Veil, illustrant une nouvelle déclinaison concrète de la responsabilité sociétale des entreprises appliquée au sport.

La Fondation 1 % pour le Sport, un levier RSE ancré dans les territoires

La Fondation 1 % pour le Sport repose sur un principe simple. À l’image du « 1 % artistique », elle propose d’affecter 1 % du coût de revient d’un programme immobilier au financement de projets sportifs locaux. Ainsi, au lieu de limiter la RSE à des engagements déclaratifs, ce mécanisme inscrit l’impact social au cœur même de l’investissement économique, selon les éléments présentés par la Fondation du Sport Français.

Dans ce cadre, le projet immobilier Harvey Le Havre, porté par BAM Society, constitue un exemple emblématique. En tant que premier promoteur à s’engager dans ce dispositif, BAM Society a permis de mobiliser des entreprises partenaires du chantier autour d’un objectif commun : soutenir durablement le tissu sportif havrais. Cette articulation entre immobilier, mécénat et sport local traduit une approche RSE intégrée, où la création de valeur économique s’accompagne explicitement de bénéfices sociaux mesurables.

Fondation 1 % pour le Sport, un soutien concret au sport associatif havrais

Lors de la cérémonie du 16 décembre 2025, la Fondation 1 % pour le Sport a remis un total de 25.150 euros à neuf associations sportives du Havre, confirmant son ambition d’agir au plus près des besoins locaux. Les montants attribués, compris entre 2.000 et 3.000 euros par structure, visent à soutenir des projets liés à la pratique sportive, à l’inclusion sociale, à la santé ou encore à l’égalité d’accès au sport.

Parmi les bénéficiaires figurent notamment des clubs emblématiques du territoire, tels que le Racing Judo Club Havrais, le Cercle d’Escrime du Havre ou encore l’ASC Le Havre Natation, chacun recevant 3.000 euros ou 2.000 euros. À ces structures s’ajoutent des initiatives plus transversales, comme Maison du Cœur ou Meets Events, également soutenues à hauteur de 3.000 euros, illustrant la volonté de la Fondation 1% pour le Sport d’accompagner des actions sportives à fort impact social.

Fondation 1 % pour le Sport, une vision nationale de l’impact social par le sport

Au-delà de l’événement havrais, la Fondation 1% pour le Sport s’inscrit dans une trajectoire nationale ambitieuse. Pour sa première année d’existence, elle prévoit de collecter plus de 500.000 euros de promesses de dons, destinés à soutenir des associations sportives sur l’ensemble du territoire français, selon les données communiquées par la Fondation du Sport Français.

Cette vision s’appuie sur une conviction forte, rappelée par David Inquel, cofondateur de la Fondation 1 % pour le Sport : « Le sport constitue aujourd’hui une composante encore trop périphérique du système éducatif français. Il convient de renforcer sa place dès le plus jeune âge et de le rendre accessible au plus grand nombre », a-t-il déclaré. En s’appuyant sur des acteurs économiques engagés, la Fondation entend ainsi faire du sport un outil structurant de cohésion sociale, pleinement intégré aux stratégies RSE des entreprises et des territoires.