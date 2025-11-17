Fondation pour la culture et les civilisations du vin : une stratégie RSE structurée et ambitieuse

Au cœur de Bordeaux, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin déploie une démarche RSE qui se distingue autant par son ampleur que par sa cohérence structurelle. En intégrant systématiquement les enjeux sociaux, environnementaux et culturels dans sa stratégie, la Fondation impose une nouvelle manière de penser la gestion d’un lieu culturel majeur, en s’appuyant sur des actions concrètes, chiffrées et inscrites dans la durée.

Fondation pour la culture et les civilisations du vin : trois axes RSE majeurs

Depuis son ouverture en 2016, la Cité du Vin affirme une ambition claire : inscrire la culture du vin dans une dynamique durable, inclusive et exemplaire. Cette orientation place la Fondation pour la culture et les civilisations du vin au centre d’une stratégie où accessibilité, politique d’achats responsable, engagement des collaborateurs et intégration du Vivant guident l’ensemble des décisions opérationnelles.

La Fondation pour la culture et les civilisations du vin a bâti sa stratégie RSE sur trois axes indissociables : le développement durable, le bien-être des collaborateurs et la très grande satisfaction des visiteurs. Ces trois piliers, pilotés par des collectifs internes bénévoles et transverses, irriguent l’ensemble des processus internes pour assurer une mise en œuvre cohérente et dynamique. Ce mode de gouvernance, décrit comme collectif et évolutif, reflète l’esprit d’hospitalité et de coopération défendu par la Fondation. Ce positionnement implique une articulation continue entre innovation culturelle, exigence environnementale et amélioration de l’expérience.

Par ailleurs, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin s’inscrit dans les grands objectifs internationaux puisque 7 des 17 Objectifs de développement durable de l’ONU sont intégrés à la gestion du site. Cette intégration se traduit notamment par une politique d’achats attentive aux impacts environnementaux, une gestion fine des ressources et un accès équitable à l’emploi. Elle se matérialise aussi par une politique rigoureuse de réduction de l’empreinte carbone : un premier bilan fait état de 1.660 tonnes équivalent CO₂ en 2022, avec un objectif de descendre à 1.162 tonnes en 2030, soit une baisse de 22%.

Le développement durable comme socle opérationnel

Le développement durable représente un axe majeur de la stratégie de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Dès la construction du bâtiment — certifié HQE-Construction — l’ambition environnementale a façonné les choix techniques. Grâce à un réseau mêlant biomasse, géothermie, récupération des calories des eaux grises et pompes à chaleur, 70% des besoins en chauffage et climatisation sont couverts par des énergies renouvelables ou de récupération, comme l’indique le Livre Blanc. Cette performance est renforcée par une conception bioclimatique qui optimise l’aération naturelle et limite le recours à la climatisation, ce qui montre une réflexion écologique ancrée dans l’architecture elle-même.

La maîtrise des impacts se poursuit à travers une gestion exigeante des déchets, répartis en 21 flux distincts. Les actions de revalorisation s’appuient sur des partenariats locaux : Ecovalim transforme les biodéchets en biogaz, Agir contre le Cancer collecte les bouchons en liège, Tree6Clope recycle les mégots, tandis que Recygo assure le traitement des capsules de café. À cela s’ajoute l’utilisation d’électricité 100% renouvelable fournie par Enercoop depuis 2025. Ces actions illustrent une ambition de sobriété raisonnée qui s’étend jusqu’à l’exposition permanente, où le remplacement des projecteurs halogènes par des laser limite la consommation énergétique tout en supprimant des consommables polluants.

Collaborateurs et visiteurs au cœur de la stratégie sociale

Le bien-être des collaborateurs constitue le deuxième pilier de la politique RSE de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. La Fondation met en avant une approche managériale fondée sur la transparence, l’écoute et la qualité de vie au travail. Des rendez-vous trimestriels sur la situation économique et des moments de célébration collective structurent la vie interne. De plus, une Semaine Bien-Être rassemble des activités variées — chorale, ateliers créatifs, séances de massage, sport — complétées par des cours hebdomadaires gratuits. Une charte de télétravail et une salle de repos accessible en continu renforcent la flexibilité et contribuent au bien-être.

En parallèle, une politique forte de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS) a été instaurée. Elle repose sur une charte dédiée et sur un protocole d’alerte via talkie-walkie pour saisir immédiatement les équipes de sécurité. Cette stratégie sociale s’accompagne d’un engagement sur les mobilités douces : plus de 80% des collaborateurs se rendent sur leur lieu de travail à pied, à vélo ou en transports en commun, et plus de 30% utilisent le vélo grâce à un partenariat avec le Garage Moderne pour l’entretien, pris en charge par la Fondation.

Accessibilité et satisfaction : une exigence culturelle renouvelée

La Fondation pour la culture et les civilisations du vin revendique un objectif précis : atteindre une très grande satisfaction des visiteurs, c’est-à-dire dépasser une note moyenne de 9/10 et atteindre un NPS supérieur à 70. En 2024, le NPS moyen a déjà dépassé 68 selon le Livre Blanc, tandis que l’expérience immersive Via Sensoria a franchi le seuil des 70 en 2025, avec 700 répondants. Cette dynamique résulte d’un projet complet de Design de l’Expérience révisé en 2023, qui prend en compte toutes les étapes : avant, pendant et après la visite.

L’accessibilité se situe également au centre des engagements. Labellisée Tourisme & Handicap depuis 2017 et certifiée NF Environnement Sites de visite depuis 2021 (certification renouvelée en 2023 et 2025), la Cité du Vin propose un ensemble d’outils adaptés : audiodescription, boucles magnétiques, livrets FALC, station tactile, sac sensoriel ou encore sous-titrage multilingue. Chaque module de l’exposition permanente dispose d’une introduction en langage facile, et l’ensemble du bâtiment intègre l’accessibilité universelle. La Fondation pour la culture et les civilisations du vin combine ainsi inclusion, pédagogie et exigence muséale.