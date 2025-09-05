États-Unis : ce gigantesque lac se vide à une vitesse inquiétante, la catastrophe approche

Le lac Mead, le plus grand réservoir d’eau des États-Unis en volume, vit une situation environnementale préoccupante. Situé entre le Nevada et l’Arizona, ce lac artificiel, construit sur le fleuve Colorado, joue un rôle important dans l’approvisionnement en eau de millions de personnes. Le réchauffement climatique et une sécheresse persistante mettent sérieusement en danger son existence, illustrant bien les galères rencontrées par les régions arides de l’Ouest.

Un géant d’eau qui résiste au temps

Le lac Mead s’étend sur environ 80 kilomètres depuis Las Vegas, au pied des collines arides typiques du paysage rocheux de l’Ouest. Selon l’encyclopédie Britannica, il se classe parmi les plus grands lacs artificiels du monde. Créé en 1936 avec la construction du barrage Hoover sur le fleuve Colorado – qui prend sa source dans les montagnes Rocheuses pour finir dans le golfe de Californie – le lac a vu naître une aire de loisirs nationale dès le début, pensée pour recevoir les nombreux visiteurs attirés par ses plages et marinas.

Chaque année, environ huit millions de personnes viennent profiter du lac Mead. Outre son rôle d’approvisionnement en eau, il constitue aussi un pôle touristique important. Pourtant, son niveau n’a jamais été aussi bas depuis 1937. On a même découvert des ossements humains, vraisemblablement liés à d’anciennes affaires criminelles. Cette chute spectaculaire est attribuée à une méga-sécheresse – la plus sévère depuis plus de 1 200 ans, d’après une étude publiée dans la revue Nature Climate Change par des chercheurs de l’UCLA et de l’Université Columbia, et illustre bien le gaspillage d’eau qui exacerbe la situation.

Les effets inquiétants du réchauffement

La méga-sécheresse en cours s’aggrave avec le réchauffement climatique, qui rend les épisodes météorologiques extrêmes encore plus intenses, illustrant les menaces hydriques auxquelles le lac Mead est confronté. Entre 2000 et 2021, les températures moyennes de la région ont augmenté de 0,91 °C par rapport à la période 1950-1991, selon le Système national d’information intégré sur la sécheresse des États-Unis (NIDIS). Cette hausse fait évaporer l’eau plus rapidement, desséchant le sol et la végétation autour du lac.

Aujourd’hui, le lac Mead touche une situation critique avec des prévisions qui annoncent qu’il pourrait descendre jusqu’à 317,34 mètres d’ici mai 2027, soit moins d’un tiers de sa capacité totale. Si le niveau chute sous les 272,8 mètres, on se retrouvera en « dead pool », ce qui bloque totalement la distribution d’eau en aval.

Des actions pour tenir le coup face à la crise

Face à la situation préoccupante, plusieurs mesures ont été lancées pour freiner la crise hydrique du lac Mead. Certains États imposent des restrictions sur l’usage de l’eau, tandis que des aides financières encouragent les habitants à délaisser leurs pelouses qui consomment beaucoup d’eau au profit de méthodes d’aménagement comme le xeriscaping. Par ailleurs, environ 80 % de l’eau du lac est utilisée en agriculture. Les autorités proposent donc des compensations pour inciter les agriculteurs à laisser leurs terres en jachère pendant un certain temps.

On explore aussi des solutions plus durables pour préparer un avenir plus résistant aux changements du climat, afin d’éviter une catastrophe environnementale. Par exemple, adopter des pratiques agricoles plus respectueuses et mettre en place des politiques résidentielles réfléchies en matière de gestion de l’eau sont des pistes importantes pour préserver cette précieuse ressource. Comme le mentionne USA Today : « Comment nous soutenons traditionnellement Mead est en payant les agriculteurs pour laisser les terres en jachère temporairement. »