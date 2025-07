Il veut éteindre les flammes… mais gaspille l’eau : Trump au cœur d’un tollé

Alors qu’une série d’incendies ravage la Californie, Donald Trump a décidé de lancer une opération qui divise. En ordonnant l’ouverture de réservoirs d’eau dans la région pour tenter de freiner les flammes qui dévorent Los Angeles, il a provoqué de vives réactions, tant chez les responsables politiques qu’auprès des environnementalistes. S’il voulait répondre à une urgence, cette mesure soulève des interrogations sur son efficacité réelle et sur ce qu’elle pourrait engendrer sur le long terme.

Mise en œuvre de la décision

Pour tenter de stopper les incendies dévastateurs aux abords de Los Angeles, Donald Trump a signé un décret qui permet aux autorités fédérales de s’emparer de certaines ressources hydriques en Californie. Deux barrages, situés dans le centre de la Californie, ont été ouverts par des ingénieurs militaires suivant ses instructions. Le but était de mettre ces réserves au service de la lutte contre des incendies qui ont déjà brûlé 16 000 hectares et rasé des milliers de maisons.

Cependant, le souci majeur est que l’eau ainsi libérée a été dirigée vers la région de San Joaquin, qui n’est pas reliée au système de lutte contre les incendies de Los Angeles. En plus, cette opération va à l’encontre des lois de l’État sur la gestion des ressources naturelles, ce qui a suscité une forte opposition de la part des responsables locaux.

Les avis des experts et des politiques

Les spécialistes de la gestion de l’eau et les pompiers n’ont pas tardé à émettre des réserves sur cette stratégie. Peter Gleick, co-fondateur du Pacific Institute, a animé les critiques en affirmant que « c’est comme jeter des milliards de litres d’eau par les fenêtres », sans réel bénéfice pour combattre les incendies ou soutenir l’agriculture locale. Les parlementaires démocrates Jared Huffman et Rick Larsen ont eux aussi attaqué cette décision, soulignant qu’elle pourrait réduire fortement les réserves d’eau municipales et agricoles pour plus tard dans l’année.

Ils tirent la sonnette d’alarme sur le risque de sécheresse cet été, qui pourrait aggraver une situation déjà très difficile dans une région sujette à des épisodes climatiques extrêmes. D’autres experts partagent ces inquiétudes et craignent que cette décision hâtive n’entraîne de sérieux problèmes économiques et environnementaux.

Les possibles conséquences sur l’environnement et l’économie

Les premiers effets de cette libération massive d’eau restent flous, mais ses retombées pourraient être désastreuses. Alors que des tempêtes de vent comparables à un ouragan rendaient impossible toute intervention par hélicoptère ou avion durant les premières 24 heures, certaines bouches d’incendie se sont asséchées dans plusieurs secteurs à cause d’une demande très forte.

Cette situation met en lumière le dilemme auquel se heurte la Californie : comment gérer des ressources limitées face à des urgences climatiques qui se multiplient ? Certains critiquent cette opération, estimant qu’elle risque au lieu d’aider, d’aggraver les problèmes liés aux incendies et aux pénuries d’eau.

Un débat qui s’éternise

Les choix politiques en matière de politique environnementale restent un sujet brûlant en Californie. La remarque provocante de Donald Trump, affirmant que « tout le monde devrait se réjouir de cette victoire obtenue de haute lutte », tranche avec les inquiétudes de ceux qui craignent pour l’avenir environnemental et économique de la région.