ESS France : un livret pour expliquer son rôle dans la transition écologique

Publié le 4 septembre 2025, le livret d’ESS France fait le lien entre les quatre scénarios climatiques de l’ADEME et l’action des organisations de l’économie sociale et solidaire. Présenté comme un outil stratégique, il souligne que l’ESS, qui regroupe plus de 222 000 établissements employeurs et représente 10,5 % de l’emploi salarié en France, dispose d’un rôle clé dans la planification écologique.

Un livret aligné sur les scénarios de l’ADEME et les valeurs de l’ESS

L’ADEME a imaginé quatre trajectoires vers la neutralité carbone : sobriété, coopérations territoriales, technologies vertes et pari réparateur. Le livret montre que l’ESS s’inscrit naturellement dans les deux premiers, qui privilégient la sobriété et la coopération locale. Ces orientations résonnent avec ses principes : gouvernance démocratique, ancrage territorial et utilité sociale.

Réemploi, démocratie alimentaire, énergies citoyennes : autant d’initiatives déjà portées par l’ESS. « Cette note se propose de repartir des trajectoires proposées par l’ADEME dans ses 4 scénarios et de montrer toute la diversité des actions que porte l’économie sociale et solidaire pour passer de la théorie à l’action », expliquent Benoît Hamon, président d’ESS France, et Yves Pellicier, vice-président, dans l’édito du livret.

Un livret qui plaide pour des financements adaptés et durables

Le document ne se contente pas d’illustrer des pratiques. Il interpelle aussi sur la nécessité de créer des dispositifs financiers dédiés à l’ESS : foncières spécialisées pour sécuriser l’accès au foncier, fonds de garantie étatiques pour limiter les risques des investisseurs, et aides ciblées pour accompagner la transformation écologique.



Ces propositions s’expliquent par la réalité des structures de l’ESS, souvent fragilisées par des modèles économiques non lucratifs ou hybrides. Le livret souligne que sans un soutien adapté, les initiatives de réemploi, d’énergie renouvelable locale ou de mobilité inclusive ne pourront pas changer d’échelle, malgré leur efficacité environnementale démontrée.

Dans la continuité d’outils comme Cartéco, qui cartographie les initiatives de l’ESS dans la transition écologique, le livret combine explication, présentation de solutions et propositions politiques. Il insiste sur les externalités positives de l’ESS : emplois non délocalisables, inclusion sociale, biodiversité protégée. Ces atouts, selon ESS France, devraient être intégrés dans de nouveaux indicateurs de prospérité pour guider la planification écologique.