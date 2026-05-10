Les scientifiques demandent zéro capture de saumon autour des îles Féroé jusqu’en 2029 : les pêcheurs locaux réagissent et l’incompréhension est totale

Le saumon atlantique, symbole des rivières françaises, est en nette régression. Plusieurs institutions internationales ont récemment tiré la sonnette d’alarme sur l’état critique de ses populations. À tel point que des mesures drastiques pourraient être nécessaires pour éviter ce qui pourrait devenir un désastre écologique.

L’information la plus frappante vient du Conseil international pour l’exploration de la mer (Ciem), dont le diagnostic est qualifié de « sans ambiguïté ». En collaboration avec l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord (Ocsan), il recommande de réduire à zéro les captures autour des îles Féroé pour les trois prochaines campagnes allant de 2026-2027 à 2028-2029, rapporte Ouest France. L’objectif est de préserver des stocks déjà à des niveaux historiquement bas.

Les signaux d’alerte et les tendances actuelles

Les spécialistes observent une baisse marquée et continue des retours de saumons dans leurs rivières d’origine. Des auteurs comme Étienne Prévost, Amaia Lamarins et Mathieu Buoro insistent sur la nécessité de rétablir la libre circulation des cours d’eau pour éviter l’extinction de l’espèce. Aujourd’hui, les stocks de saumon atlantique (Salmo salar), grand migrateur des eaux froides, subissent une longue suite de pressions. Le poisson, autrefois abondant, a presque disparu de tous les grands fleuves français, sauf de l’Allier, affilié à la Loire, où il reste en danger.

Les activités humaines jouent un rôle majeur dans ce recul, notamment par leur impact environnemental. La construction de barrages et de canaux de dérivation gêne les migrations naturelles. Les turbines hydroélectriques et les installations piscicoles augmentent la mortalité. À cela s’ajoute le changement climatique, qui pèse aussi sur les populations, rend leur situation encore plus fragile, menaçant la biodiversité marine.

Depuis les années 1970, on constate une forte régression, avec une dégradation brutale depuis 2024. Cette diminution est liée à un effondrement des taux de survie dans l’océan Atlantique Nord, affectant surtout les populations méridionales de l’Europe occidentale.

Les actions en cours pour sauver le saumon

Des efforts existent pour freiner la chute, mais ils restent insuffisants. La France prévoit d’interdire la pêche au saumon atlantique sauvage dès 2025, avec une reconduction en 2026, en raison des faibles retours d’adultes dans les rivières. D’autres stratégies doivent toutefois être envisagées.

Le repeuplement artificiel, pratiqué depuis plus d’un siècle par le lâcher de juvéniles, s’est montré inefficace et parfois contre-productif. Les solutions les plus prometteuses consistent à enlever les obstacles inutiles sur les cours d’eau. Des opérations comme l’arasement des barrages de la Sélune en Normandie et de la Nivelle au Pays basque ont donné des résultats encourageants. Elles permettent une recolonisation rapide vers l’amont, augmentent la diversité génétique et les effectifs, et offrent des refuges thermiques naturels.