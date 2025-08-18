Chine : première éolienne flottante de 17 MW testée au large

La Chine vient d’ériger une éolienne flottante record, un géant des mers capable de produire 17 MW. Présentée comme une avancée stratégique, cette réalisation symbolise la volonté de Pékin d’inscrire son industrie énergétique dans une logique de responsabilité sociétale et environnementale.

Une éolienne flottante hors normes face aux défis climatiques

Le 15 août 2025, le groupe public China Huaneng, associé à Dongfang Electric, a annoncé la mise à l’eau de la première éolienne flottante de 17 MW. Cette éolienne marque une étape majeure pour la filière des énergies renouvelables.

Avec ses 152 m de hauteur et ses pales de 262 m de diamètre, l’éolienne flottante domine les standards actuels. Sa surface balayée atteint 53 000 m², ce qui maximise le rendement énergétique. La machine est conçue pour résister à des vagues supérieures à 24 m et à des vents de force typhonique, conditions fréquentes en mer de Chine méridionale.

Cette éolienne flottante peut générer 68 millions de kWh par an, soit l’équivalent de la consommation de 6.300 foyers américains. D’autres estimations évoquent une capacité à alimenter 40.000 foyers chinois. Derrière cette performance, un enjeu sociétal se dessine : renforcer la sécurité énergétique tout en réduisant la dépendance aux énergies fossiles.

La RSE au cœur de la transition énergétique chinoise

Au-delà de la prouesse technique, ce projet illustre la démarche RSE des deux entreprises publiques chinoises. Tous les composants clés ont été fabriqués localement, garantissant une chaîne d’approvisionnement nationale et réduisant l’empreinte carbone liée aux importations. L’éolienne flottante affiche par ailleurs un taux de disponibilité supérieur à 99%, grâce à un système intelligent de détection et de contrôle de stabilité. En minimisant les arrêts techniques, elle promet un rendement constant. Cette fiabilité constitue un argument majeur en faveur de l’investissement durable et d’une croissance verte, essentielle à la stratégie climatique de la Chine.

Vers une exploitation durable du potentiel éolien mondial

L’innovation chinoise ouvre la voie à l’exploitation de près de 80% du potentiel mondial d’énergie éolienne en mer, localisé en eaux profondes. Là où les turbines à fond fixe ne peuvent être installées, l’éolienne flottante devient la solution privilégiée.

Le prototype développé à Fujian sera testé au large de Yangjiang, une région sujette aux typhons. En cas de validation, cette technologie pourrait transformer le paysage énergétique mondial. Elle renforcerait également l’image de la Chine comme acteur responsable, engagé dans la lutte contre le changement climatique tout en apportant une contribution concrète à la transition énergétique internationale.