Envizi Emissions API : l’innovation d’IBM au service de la RSE

IBM vient de dévoiler un outil inédit pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Ce lancement, stratégique pour les entreprises engagées en matière de RSE, illustre la volonté d’IBM d’intégrer la durabilité au cœur de ses solutions numériques.

Le 29 septembre 2025, IBM a présenté son nouvel outil baptisé Envizi Emissions API, une innovation qui permet aux entreprises d’intégrer directement dans leurs systèmes de données les calculs relatifs aux émissions de carbone et de gaz à effet de serre. En misant sur cette technologie, IBM ambitionne de répondre aux exigences croissantes en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de transparence environnementale.

IBM renforce sa suite Envizi pour la RSE

Avec ce lancement, IBM enrichit la suite Envizi ESG, développée depuis l’acquisition de la société Envizi en 2022. L’API s’ajoute aux modules déjà disponibles, tels que l’analyse des émissions de la chaîne d’approvisionnement ou le suivi des obligations liées à la directive européenne CSRD, précise ESG Today.

Le nouvel outil se distingue par une intégration fluide dans les systèmes existants, évitant aux entreprises de multiplier les logiciels distincts. Selon Business Quarter, il s’agit pour IBM de répondre à une double demande : simplifier la gestion des données environnementales et fournir une approche standardisée adaptée aux normes internationales.

Un calcul automatisé des émissions de carbone

L’Envizi Emissions API s’appuie sur une bibliothèque comptant plus de 140 000 ensembles de données d’émissions, régulièrement actualisés et reconnus à l’échelle mondiale, selon IBM. Cette base offre aux entreprises une couverture large pour estimer leurs émissions de scopes 1, 2 et 3.

En complément, la documentation technique indique que l’API propose six endpoints différents pour automatiser les calculs à partir de données opérationnelles structurées en JSON. Un module additionnel permet même d’effectuer ces calculs via un simple fichier Excel, offrant une accessibilité renforcée aux utilisateurs non spécialisés.

Transparence et intégration dans la stratégie climatique

Pour IBM, l’objectif est clair : rendre les calculs d’émissions aussi naturels que les autres indicateurs de performance. Comme l’a déclaré Kendra DeKeyrel, vice-présidente Asset Lifecycle Management chez IBM : « L’API Envizi Emissions d’IBM permet aux entreprises de faire des choix durables tous les jours »

La démarche s’inscrit dans un contexte où les grandes entreprises doivent publier des informations précises sur leurs émissions. Pour les sociétés soumises à la directive CSRD, un tel outil constitue une réponse directe aux nouvelles contraintes légales.

