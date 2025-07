Entreprise à mission : Arkéa change d’équipage, cap maintenu ?

Crédit Mutuel Arkéa a officialisé la recomposition de son comité de mission. Trois ans après l’obtention de la qualité d’« entreprise à mission », cette instance stratégique, garante du respect des engagements de la Raison d’être du groupe, amorce une nouvelle étape en accompagnant la feuille de route 2025-2027. Derrière ce réaménagement, se profile une refonte du pilotage extra-financier qui touche au cœur même du modèle du Crédit Mutuel Arkéa.

Un comité de mission repensé au service de la stratégie du Crédit Mutuel Arkéa

À quoi sert un comité de mission, exactement ? Si ce n’est à jouer le rôle de garde-fou contre les dérives d’un capitalisme de façade, alors il doit être plus qu’une chambre d’enregistrement. Le Crédit Mutuel Arkéa, groupe coopératif fort de 5,4 millions de sociétaires et clients, l’a bien compris. Depuis 2022, son comité de mission joue la vigie. « Le comité de mission apporte un regard indépendant et exigeant sur la cohérence des décisions du Crédit Mutuel Arkéa avec les engagements issus de sa Raison d’être », peut-on lire dans un communiqué de la banque.

Présidé désormais par Jérémy Brémaud — fondateur d’Ellyx et figure de la finance solidaire à travers France Active Nouvelle-Aquitaine —, le comité se dote de nouveaux membres à forte coloration territoriale. Anne-Claire Pons, dirigeante de « Produit en Bretagne », incarne ce lien local, tout comme les administrateurs Luc Moal et Daniela Da Silva, ou encore les collaboratrices internes Sophie Noël et Stéphanie Nadaud. Le tout compose une instance plurielle, où les femmes représentent 45% des sièges et les profils de terrain abondent.

Ce renouvellement s’inscrit dans une volonté explicite de ne pas laisser l’ambition sociétale se dissoudre dans les bilans. L’ancien président Éric Challan Belval, qui présida de 2020 à 2025, reste dans l’instance, garant d’une continuité exigeante. Un signal clair : pas question de perdre en intensité sous prétexte de modernisation.

Gouvernance, inclusion, ancrage territorial : la feuille de route « entreprise à mission » 2025-2027 en question

Mais à quoi s’engage précisément ce comité ? C’est là que l’étiquette « entreprise à mission » cesse d’être cosmétique. Inscrite dans la loi Pacte de 2019, cette qualité impose des engagements vérifiables. Le Crédit Mutuel Arkéa en a défini cinq, gardés confidentiels dans leurs formulations exactes, mais dont le communiqué décline les grands axes.

L’objectif est de mesurer à la fois l’impact financier et extra-financier de l’action du groupe, d’orienter les produits vers des usages plus durables, de renforcer l’utilité sociale des activités locales, et surtout de faire évoluer le modèle RH vers plus de mixité et d’inclusion. La finalité ? « Transformer la finance pour qu’elle serve les territoires, les transitions et les générations futures », dit le rapport de mission. Mais au-delà du verbe, il faudra des actes.

La nouvelle feuille de route 2025-2027, dévoilée dans le troisième rapport de mission publié début juin, prévoit une mobilisation renforcée du comité. Cette instance n’est plus simplement consultative : elle « contribue activement » à l’élaboration des orientations stratégiques. En clair, le Crédit Mutuel Arkéa ne veut plus être jugé sur ses bonnes intentions, mais sur ses résultats tangibles. Hélène Bernicot, directrice générale, le formule ainsi : « En tant qu’entreprise à mission, nous nous devons d’être exemplaires, transparents et exigeants. Le comité de mission incarne cette exigence ».

Une nouvelle équipe face à l’épreuve de la réalité

Des mots justes, mais la réalité sera-t-elle au rendez-vous ? La composition du comité, présentée comme « équilibrée, ancrée dans le réel, indépendante », devra se heurter à la complexité du pilotage stratégique dans un groupe pesant 198,4 milliards d’euros d’actifs. David Sussmann, autre membre influent, dirige Pure Ocean, une structure dédiée à la protection des écosystèmes marins. Ce genre de profil envoie un signal clair : l’engagement environnemental n’est pas un gadget marketing.

Cependant, les enjeux sont vertigineux. La direction RH doit par exemple « faire évoluer son modèle vers encore plus de mixité, d’inclusion et de dialogue ». Vaste programme. Quant à l’orientation vers des offres « durables et pleines de sens », elle se heurte au défi d’articuler rentabilité, sécurité bancaire et innovation sociale. Autant dire que les nouveaux visages auront fort à faire pour ne pas perdre la boussole.

Dans ce contexte, Jérémy Brémaud reste lucide : « Nous formons une équipe plurielle, indépendante et ancrée dans les réalités du terrain, pleinement mobilisée pour accompagner le groupe dans la mise en œuvre concrète de sa mission ». Traduction : fini les discours, place à l’action. L’heure est à la traçabilité des engagements. Le comité, tel un aiguillon dans le flanc d’un colosse, devra assumer une fonction quasi contre-pouvoir.

C’est donc une phase de vérité qui s’ouvre pour le Crédit Mutuel Arkéa. Loin d’être une simple instance de plus, ce comité de mission devient l’organe vital d’une stratégie où la finance, la gouvernance et le sens doivent désormais cohabiter. La recomposition du comité n’est pas un détail administratif, mais une tentative assumée de rendre compatible performance bancaire et exigence éthique. Reste à voir si la volonté affichée tiendra face aux vents contraires de la réalité économique.