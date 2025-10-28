ENGIE et le port de Kiel lancent un projet inédit de recharge électrique pour poids lourds

Le groupe ENGIE et le port allemand de Kiel s’allient pour construire deux stations de recharge haute puissance destinées aux poids lourds. Entièrement alimentées par de l’électricité verte, elles verront le jour à Ostuferhafen et Norwegenkai d’ici la fin de l’été 2026. Ce projet, une première en Europe, marque une étape clé vers la décarbonation du transport de marchandises.

Un partenariat stratégique au service du transport propre

Le 23 octobre 2025, le Port de Kiel a officialisé un partenariat avec ENGIE Vianeo, la filiale du groupe ENGIE dédiée aux infrastructures de recharge. Objectif : créer le premier réseau de bornes pour camions électriques dans un port européen.

Le choix du site n’a rien d’anodin. Situé sur la mer Baltique, le port de Kiel voit transiter chaque année près de 180 000 camions et remorques, reliant l’Allemagne aux pays nordiques. En équipant d’abord Ostuferhafen, puis Norwegenkai, les partenaires veulent offrir aux transporteurs une solution pratique et durable. Les bornes seront installées à proximité immédiate des zones d’embarquement des ferries, permettant aux chauffeurs de recharger leurs véhicules pendant les temps de repos obligatoires. « Avec ce projet pionnier, nous envoyons un signal fort en faveur de la transformation durable du transport lourd en Allemagne et en Europe », souligne Dirk Claus, directeur général du Port de Kiel.

Une recharge ultra-rapide et 100 % renouvelable

Le dispositif s’appuiera sur des bornes Alpitronic HYC400, capables de délivrer jusqu’à 400 kilowatts par point de charge. Trois bornes, dotées chacune de deux prises, seront installées à Ostuferhafen ; quatre autres à Norwegenkai, soit dix points de recharge au total dans la première phase du projet. Les infrastructures seront exclusivement alimentées par de l’électricité renouvelable, confirmant la volonté du port de devenir l’un des plus verts du continent.

Les installations offriront à la fois de la recharge rapide — pour les arrêts de courte durée — et des options de recharge nocturne, afin d’optimiser la disponibilité des camions sur les lignes vers la Suède, la Norvège ou la Lituanie. « L’électromobilité dans le transport lourd est un levier essentiel pour la protection du climat et devient déjà la solution la plus économique dans de nombreuses situations », rappelle Jan-Niklas Ellerich, responsable du développement et des ventes pour la recharge poids lourds chez ENGIE Allemagne. La mise en service est prévue pour la fin de l’été 2026.