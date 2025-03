Engagement, sport et solidarité : la stratégie RSE musclée de CASDEN Banque Populaire

Un partenariat inédit entre sport de haut niveau et service public : voilà ce que propose CASDEN Banque Populaire à travers un engagement discret mais stratégique. Mais derrière les médailles, quel message la banque cherche-t-elle vraiment à transmettre ?

CASDEN Banque Populaire : pilier coopératif de la Fonction publique et des athlètes

Le 27 mars 2025, CASDEN Banque Populaire a officiellement renouvelé son engagement envers quatre athlètes issus de la Fonction publique. Ce soutien, inscrit dans le cadre du dispositif « Pacte de performance », illustre parfaitement la manière dont CASDEN Banque Populaire, banque coopérative au cœur du secteur public, déploie sa politique de responsabilité sociétale pour conjuguer performance sportive, solidarité et engagement citoyen.

Faut-il rappeler que la CASDEN Banque Populaire ne joue pas dans la même cour que les mastodontes de la finance classique ? Issue du monde de l’Éducation nationale, intégrée au groupe BPCE, elle incarne une logique coopérative centrée sur les agents de la Fonction publique. En soutenant dès 2020 des sportifs de haut niveau travaillant dans les institutions publiques – policiers, gendarmes, ingénieurs –, la CASDEN a opéré un coup double : valoriser le sport et ses valeurs tout en ancrant son image dans la réalité concrète de ses sociétaires.

Le programme Pacte de performance, piloté par la Fondation du Sport français, constitue le socle juridique et institutionnel de ce soutien. Il permet aux athlètes de concilier carrière sportive et emploi stable. En bref, un pied sur la piste, l’autre dans l’administration.

RSE à la sauce CASDEN : des valeurs incarnées, pas marketées

Parler de RSE pour une banque coopérative est une évidence. Encore faut-il qu’elle la fasse vivre. Et c’est précisément ce que la CASDEN Banque Populaire revendique en prolongeant son soutien à quatre figures inspirantes : Manon Apithy-Brunet, sabreuse et maréchal des logis dans la Gendarmerie nationale ; Cyrielle Duhamel, nageuse et adjointe de sécurité dans la Police nationale ; Manon Genest, para-athlète et ingénieure au ministère des Armées ; Maxime Pianfetti, sabreur également engagé dans la Police nationale.

Trois d’entre eux sont revenus des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec une médaille : or pour Apithy-Brunet, bronze pour Pianfetti et Genest. Le quatrième, Cyrielle Duhamel, continue de tracer sa voie malgré l’absence de qualification olympique, illustrant la résilience que la CASDEN entend promouvoir.

La banque ne se contente pas d’un soutien ponctuel. Elle l’affirme : « Le soutien à des athlètes représente une véritable collaboration fondée sur la confiance et le partage d’objectifs communs ». Traduction ? Une implication dans la durée, avec des aides tant financières qu’organisationnelles, pensées pour alléger la charge mentale des sportifs et les aider à « gérer leur carrière comme leur budget ».

Une stratégie d’impact qui fait mouche auprès des jeunes générations

Pourquoi ce choix d’aligner sport, Fonction publique et banque coopérative ? La réponse est double : incarner des valeurs d’utilité sociale et adresser un message fort aux jeunes. En mettant en lumière des athlètes fonctionnaires, la CASDEN s’appuie sur des modèles accessibles, issus du service public, pour promouvoir à la fois la pratique sportive et l’engagement professionnel. Et elle ne s’en cache pas : « Cet engagement contribue à inspirer les jeunes générations, à les inciter à la pratique sportive ».

Le cas de Manon Apithy-Brunet, maréchal des Logis et championne olympique de sabre, en est un parfait exemple. Actuellement enceinte, elle prévoit son retour à la compétition pour le Grand Prix d’Orléans en fin d’année. En parallèle, elle joue un rôle actif dans la Semaine Olympique et Paralympique 2025 dont la CASDEN est partenaire. Un récit inspirant, loin des clichés.

Une équipe à l’image des missions publiques

Chaque athlète de la Team CASDEN incarne une facette des services publics : sécurité, santé, inclusion. Le sport devient ici un miroir de la société et l’engagement de la banque un signal politique. Il s’agit moins de sponsoring que de représentation : le sport comme continuité symbolique du service à la Nation.

Maxime Pianfetti, multiple médaillé, incarne cette synergie entre discipline personnelle et engagement collectif. Quant à Manon Genest, son parcours post-accidentel jusqu’aux podiums paralympiques en fait une icône du dépassement de soi. La CASDEN, qui l’a soutenue dès 2020, en fait une ambassadrice de son engagement inclusif et responsable.