Engagé RSE : la CCI Nice Côte d’Azur montre l’exemple national

Le 20 novembre 2025, la CCI Nice Côte d’Azur a officiellement décroché le label « Engagé RSE », devenant la première CCI française à accéder à ce niveau de reconnaissance. Cette étape marque un tournant pour l’écosystème économique local, d’autant que la CCI affirme vouloir renforcer son rôle dans l’accompagnement des entreprises azuréennes. Dans un contexte où la CCI joue un rôle décisif dans la diffusion de pratiques responsables, cette distinction intervient à un moment charnière pour les organisations confrontées aux évolutions réglementaires et sociétales.

La CCI Nice Côte d’Azur, un acteur territorial désormais labellisé « Engagé RSE »

La CCI Nice Côte d’Azur a obtenu la labellisation « Engagé RSE » à l’issue d’un audit rigoureux portant sur 47 critères répartis en 8 thématiques. Cet examen, conduit par AFNOR Certification, évalue aussi bien la gouvernance que la gestion des ressources humaines ou encore l’impact environnemental. Grâce à cette reconnaissance, la CCI renforce son positionnement stratégique dans un territoire comme Nice, où l’innovation et la transition durable s’entremêlent avec force. Par ailleurs, ce label confère à l’institution une crédibilité accrue dans l’exercice de ses missions, selon la déclaration de Franck Scarlatti, Directeur général de la CCI, qui a précisé que « la CCI Nice Côte d’Azur accompagne, dans le cadre de ses missions de service public, les entreprises de son territoire dans leur démarche RSE. Cette labellisation a valeur d’exemplarité et permet accroître sa crédibilité dans l’exercice de ses activités », selon le communiqué officiel publié par la Chambre.

Ce résultat s’inscrit dans une dynamique de transformation débutée plusieurs années auparavant. Les ports exploités par la CCI — Vauban, Gallice et Golfe-Juan — étaient déjà certifiés Ports Propres, tandis que son offre de formation bénéficiait de la certification Qualiopi. Ainsi, les équipes avaient déjà engagé un travail d’alignement sur les standards nationaux et européens. Dès lors, l’attribution du label Engagé RSE représente une étape logique dans un processus global. « L’obtention du label Engagé RSE constitue une reconnaissance pour l’action concrète que nous menons au quotidien dans l’accompagnement des entreprises », a déclaré Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI, dont les propos sont rapportés par Petites Affiches, renforçant l’idée que la démarche dépasse la simple conformité administrative.

Un périmètre large qui structure la politique RSE de la CCI

La CCI Nice Côte d’Azur n’a pas limité la démarche au siège. Le périmètre audité inclut l’ensemble des services aux entreprises, les équipes opérationnelles, la gestion portuaire et le Campus Sud des Métiers. Grâce à cette intégration globale, la CCI démontre sa volonté d’articuler sa stratégie RSE à tous les niveaux. Par conséquent, les entreprises du territoire bénéficient d’un interlocuteur doté d’une approche cohérente et alignée sur les meilleures pratiques. À Nice, ce positionnement influence la dynamique locale, car il permet d’encourager un mouvement collectif vers une économie plus responsable, tout en renforçant les outils d’accompagnement fournis aux entrepreneurs.

De surcroît, l’évaluation AFNOR repose sur 47 critères, ce qui impose un diagnostic précis des impacts économiques, sociaux et environnementaux de la CCI. Cette analyse technique a permis d’identifier des marges d’amélioration et de structurer des engagements mesurables. En conséquence, la chambre dispose désormais d’un cadre harmonisé qui guide ses actions et ses choix d’investissement. Cette formalisation contribue aussi à l’anticipation des réglementations émergentes, comme l’a souligné Franck Scarlatti, pour qui « par des pratiques durables différenciantes et une anticipation des réglementations, la CCI dispose d’un nouvel atout dans le cadre des procédures de mises en concurrence tout en développant sa marque employeur », selon la communication institutionnelle publiée par la CCI.

Un signal fort pour l’écosystème économique azuréen

La CCI Nice Côte d’Azur joue un rôle clé dans l’accompagnement des entreprises du territoire, notamment pour celles engagées dans la transition écologique. Dès lors, la labellisation « Engagé RSE » constitue un signal important. En adoptant les exigences du référentiel AFNOR, la CCI renforce sa capacité à conseiller les dirigeants, à orienter les PME vers les bonnes pratiques et à soutenir les filières stratégiques. De plus, cette reconnaissance influence la perception des entrepreneurs, qui voient dans cette démarche un signe de cohérence entre les discours publics et les actions internes. Dans l’écosystème de Nice, cette exemplarité renforce le leadership institutionnel de la chambre et encourage les acteurs à s’aligner sur les standards internationaux.

En outre, cette distinction consolide l’intégration de la CCI dans les dynamiques régionales de transition. Grâce à une approche multicritère, structurée autour de 8 thématiques, le label met en lumière les efforts réalisés sur la gouvernance, l’impact environnemental ou encore l’ancrage territorial. Ce positionnement permet à la CCI d’amplifier l’effet de levier de ses programmes d’accompagnement. Cette reconnaissance officielle renforce également la confiance des partenaires publics et privés. Dès lors, la distinction Engagé RSE contribue à solidifier la stratégie institutionnelle de la CCI Nice Côte d’Azur dans un environnement où la responsabilité sociétale constitue un marqueur essentiel de performance.