Japon 2040 : comment Tokyo veut atteindre 50% d’énergie renouvelable

Le Japon a récemment dévoilé un projet ambitieux : faire des énergies renouvelables sa principale source d’électricité d’ici 2040. Ce plan s’inscrit dans un contexte global de lutte contre le changement climatique et de transition vers des sources d’énergie plus durables. Toutefois, cette transition repose également sur un retour pragmatique de l’énergie nucléaire, malgré le traumatisme encore vif de la catastrophe de Fukushima en 2011.

Des objectifs précis pour 2040

Selon les projections du gouvernement japonais, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique devrait atteindre entre 40% et 50% d’ici 2040, contre 23% en 2023. Une progression notable sera également enregistrée dès 2030, avec un objectif fixé à 38%.

L’évolution prévue du mix énergétique est détaillée dans le tableau ci-dessous :

Objectifs énergétiques du Japon :

Année Énergies renouvelables (%) Énergies fossiles (%) Nucléaire (%) 2023 23% 70% 8,5% 2030 38% 42% (hydrogène inclus) 20% 2040 40-50% 30-40% 20%

Cette transformation a pour objectif de réduire significativement la dépendance du Japon aux énergies fossiles, qui dominent encore largement la production électrique du pays. En 2023, les centrales thermiques représentaient environ 70% du mix énergétique. Le gouvernement espère ramener cette proportion à 30-40% d’ici 2040.

Un retour pragmatique du nucléaire

Treize ans après l’accident de Fukushima, l’énergie nucléaire occupe à nouveau une place stratégique dans le plan énergétique japonais. Malgré les résistances d’une partie de la population, le gouvernement prévoit :

La remise en service de tous les réacteurs existants d’ici 2040.

La possibilité de construire de nouveaux réacteurs, si cela s’avère nécessaire.

L’objectif est que le nucléaire fournisse environ 20% de l’électricité en 2040, un niveau similaire à celui fixé pour 2030, mais loin des 30% d’avant 2011. En 2023, le nucléaire représentait seulement 8,5% du mix énergétique japonais. Cette stratégie repose sur un constat pragmatique : le nucléaire offre une source d’énergie stable, capable de compenser les limites des énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien ou le solaire.

Des défis technologiques et économiques

Pour atteindre ses objectifs, le Japon doit surmonter plusieurs défis :

Investissements massifs : le développement des infrastructures pour les énergies renouvelables nécessite des financements considérables. Cela inclut la construction de parcs solaires et éoliens offshore, ainsi que la modernisation du réseau électrique pour gérer l’intermittence de ces sources d’énergie.

Contraintes géographiques : en raison de sa topographie montagneuse et de sa forte densité de population, le Japon dispose de peu d’espaces pour installer des infrastructures renouvelables à grande échelle.

Demande énergétique croissante : l’essor des secteurs liés à l’intelligence artificielle et à la production de semi-conducteurs entraîne une augmentation significative de la consommation d’électricité. Tokyo prévoit une hausse de 10 à 20% de la production électrique d’ici 2040.

Sécurité énergétique : les tensions géopolitiques actuelles, notamment la guerre en Ukraine et les incertitudes au Moyen-Orient, rappellent l’importance pour le Japon de diversifier ses sources d’approvisionnement énergétique.

Un contexte climatique et géopolitique complexe

Le changement climatique reste un enjeu majeur pour le Japon, qui a connu des températures record en 2023. Le pays cherche ainsi à réduire ses émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Dans ce contexte, les énergies renouvelables et le nucléaire apparaissent comme des solutions complémentaires :

Les renouvelables pour une énergie propre à long terme.

Le nucléaire pour garantir une production stable face à la demande croissante.

Le gouvernement japonais souhaite également développer des technologies alternatives, comme l’utilisation de l’hydrogène et de l’ammoniac dans les centrales thermiques, afin de réduire progressivement l’empreinte carbone du secteur énergétique.

La stratégie énergétique du Japon repose sur un équilibre entre développement des énergies renouvelables et maintien du nucléaire. Si les objectifs sont ambitieux, ils nécessitent des investissements colossaux et une adhésion sociale encore incertaine. Face à la double pression du changement climatique et de l’instabilité géopolitique, le Japon se prépare à un futur énergétique qui devra concilier réalisme économique et impératifs écologiques.

