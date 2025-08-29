Énergie ou folie des grandeurs ? Les éoliennes flottantes débarquent enfin

Dans un monde où la transition énergétique n’a jamais été aussi nécessaire, le projet Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) s’impose comme une avancée marquante pour l’énergie renouvelable en France. L’initiative consiste à installer des éoliennes flottantes au large de la côte méditerranéenne française, apportant diversification et innovation dans le secteur, tout en considérant l’impact sur la biodiversité marine. Avec la troisième turbine sur le point d’être installée, EFGL se positionne comme un acteur majeur dans le développement des parcs éoliens flottants en Europe.

Des partenaires déterminés

Ce projet est piloté par la société Les Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion (LEFGL), dont les principaux actionnaires sont Ocean Winds (détenteur de la majorité des parts) et la Banque des Territoires. Ces deux acteurs se sont associés pour mettre en place un parc éolien flottant innovant, situé à 16 kilomètres au large de Leucate et du Barcarès, dans les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

L’installation de la troisième éolienne est prévue dans les prochains jours, avec une intégration finalisée depuis le 19 août. Les deux premières turbines ont d’ores et déjà été mises en mer, la première ayant pris la mer le 18 août. Ces opérations marquent une étape importante avant la mise en service complète du parc.

Transport et montage : une logistique bien rodée

Chaque turbine du projet est un modèle Vestas V164 d’une capacité de 10 MW. Le transport a débuté avec la première turbine le 20 juillet, suivie de la seconde le 14 août. Le montage en mer repose sur une logistique complexe impliquant plusieurs intervenants. La première éolienne a été installée sur un flotteur conçu par Principle Power et manœuvrée par trois remorqueurs portuaires de la Société Nouvelloise du Remorquage.

Chaque installation pèse près de 5000 tonnes. Le remorqueur en haute mer Skandi Tender a été mis à contribution pour tracter ces structures imposantes, aidé par deux navires d’assistance ainsi que par des navires de surveillance fournis par l’association Pêcheurs Méditerranée Services. Pour la deuxième éolienne, quatre remorqueurs (Chambon Mistral, TSM Molène, Aeolos et Saint-Bernard) ont été mobilisés.

Raccordement et amarrage : une installation solide

Les éoliennes sont reliées entre elles sur environ 800 mètres, formant ainsi un réseau cohérent et sécurisé. Neuf lignes d’ancrage (trois par flotteur) ont été prépositionnées depuis 2023, avec des chaînes mesurant entre 400 et 500 mètres. Les flotteurs sont quant à eux connectés par des lignes en fibres synthétiques, installées dès le mois de juillet.

Un câble d’exportation de 18 kilomètres sera mis en place en 2024 grâce à la collaboration de RTE, Deme et JDR Cable Systems. Ce câble reliera les installations marines au réseau terrestre français pour transporter l’électricité produite vers les consommateurs. Par ailleurs, chaque turbine bénéficiera d’un câble dynamique de 300 mètres, tandis que deux câbles supplémentaires assureront leur raccordement en série.

Installation portuaire et montage technique

Pour faciliter ces opérations, d’importants travaux ont été réalisés au quai lourd éolien de Port-La Nouvelle. Les trois flotteurs nécessaires sont fabriqués en acier selon une conception Floatgen – chacun pèse environ 3500 tonnes – et ont été assemblés par MP Archimed sur un site dédié aux énergies marines renouvelables s’étalant sur sept hectares.

Leur mise à l’eau s’effectue grâce à des traînes roulantes SPMT, combinées avec une barge semi-submersible, afin de garantir leur sécurité lors du transport maritime. D’ici la fin de l’année, trois autres turbines Vestas V164 devraient rejoindre le parc, complétant ainsi ce projet ambitieux.

Une étape marquante pour l’éolien flottant en France

EFGL est le deuxième parc éolien flottant pilote en France après Provence Grand Large (PGL), mené par EDF Renouvelables, avec une capacité totale prévue de 25 MW. Ce projet ouvre la voie avant Eolmed, qui développera un parc similaire d’une puissance estimée à environ 30 MW, sous la direction de Qair.

Comme l’a souligné Ocean Winds : « L’installation a été réalisée avec succès », preuve non seulement d’un savoir-faire technique de haut niveau, mais aussi d’un engagement fort vers un avenir où les énergies renouvelables locales rayonnent sur la Méditerranée française.