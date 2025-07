Elior : Quand la cuisine se transforme pour les personnes en difficulté de déglutition

Le 3 juillet 2025, Elior, leader français de la restauration collective, a annoncé le lancement d’une offre culinaire spécifiquement pensée pour les personnes présentant des troubles de la déglutition. Une initiative ambitieuse qui, loin d’être un simple ajustement alimentaire, se veut une réponse complète aux enjeux de santé publique d’une société vieillissante et fragilisée par la maladie. Derrière cette proposition, se cache une véritable révolution gastronomique pour des millions de personnes en situation de fragilité.

Une solution culinaire pour les fragiles : un besoin criant

En France, près de 2 millions de personnes souffrent de troubles de la déglutition, un phénomène qui touche principalement les personnes âgées, en situation de handicap ou encore les malades. Ces troubles, souvent ignorés ou mal pris en charge, créent un obstacle majeur au bien-être des individus, affectant non seulement leur alimentation, mais aussi leur dignité. C’est dans ce contexte que l’offre d’Elior prend tout son sens. Le géant de la restauration collective a ainsi décidé de proposer des repas à textures modifiées, offrant non seulement sécurité alimentaire, mais aussi équilibre nutritionnel et plaisir gustatif.

Mais comment réconcilier l’ingestion sécurisée et le plaisir de manger lorsque l’acte de déglutir devient un défi quotidien ? Elior a trouvé la réponse en une offre innovante qui garantit des repas texturés tout en préservant la qualité des mets et leur aspect visuel. « Loin des repas fades et insipides habituellement associés à ce type de contrainte, nos plats sont conçus pour ressembler à des recettes classiques et offrent la même expérience gustative, avec des textures adaptées », explique-t-on chez Elior.

Des pilier bien définis : qualité, formation, culinarité

La démarche d’Elior repose sur trois grands axes qui assurent la pertinence de cette offre : qualité, formation et culinarité.

Le premier axe, la qualité, est au cœur du processus. Elior a mis en place des standards stricts pour chaque recette. De la pesée des ingrédients à l’utilisation de fiches de dressage standardisées, tout est pensé pour garantir une prestation constante et fiable. Le tout en étroite collaboration avec les équipes soignantes, afin que chaque repas soit en totale adéquation avec les besoins spécifiques des convives.

Ensuite, la formation des équipes de cuisine est un volet essentiel pour assurer la réussite de l’offre. Un parcours de formation en deux étapes a été conçu. La première se déroule en e-learning via l’Académie by Elior, pour acquérir les bases de la texturation des aliments. La deuxième étape, plus pratique, a lieu en cuisine, en partenariat avec l’AFPA, pour approfondir les techniques de transformation des textures. Ce programme sera déployé à l’échelle nationale dès l’automne 2025.

Le troisième pilier est celui de la culinarité. Elior a mis à la disposition de ses chefs une série d’outils pratiques pour accompagner la création de ces repas adaptés : des bibliothèques de recettes, des outils visuels et un soutien personnalisé sur le terrain. L’objectif ? Offrir une expérience culinaire complète, en maintenant la créativité des chefs tout en répondant aux besoins nutritionnels précis des convives.

Une cuisine de soin avant tout

Mais au-delà des aspects techniques et logistiques, cette nouvelle offre d’Elior s’inscrit avant tout dans une démarche de soin. « Ce ne sont pas simplement des repas, mais des solutions de vie », souligne l’entreprise. Chaque plat à texture modifiée est minutieusement préparé pour préserver le goût, l’aspect visuel et l’odeur de la recette originale, offrant ainsi un repas non seulement nutritif, mais aussi agréable à consommer.

Pour ce faire, Elior a fait appel à son savoir-faire culinaire, allié à une technicité parfaite. Les plats sont dressés à la poche à douille ou moulés, redonnant ainsi toute leur dignité à des moments de repas souvent dévalorisés. Cette approche permet aux personnes fragiles de retrouver du plaisir à table, en particulier celles qui, jusque-là, étaient contraintes de se contenter de repas inesthétiques et peu appétissants.

Une initiative qui va au-delà des attentes

Elior va donc bien plus loin que la simple proposition de repas texturés. L’entreprise s’engage dans une véritable mission de soin alimentaire, où chaque plat devient un moyen de redonner plaisir et dignité aux convives. Grâce à des recettes créées par des chefs formés, une gestion stricte de la qualité et une formation continue de ses équipes, Elior transforme le repas en un acte de soin.

Un défi majeur pour la société d’aujourd’hui, face à des besoins croissants et des exigences de qualité qui n’ont jamais été aussi fortes. Elior, en proposant cette offre, répond donc à une problématique de santé publique, tout en réussissant à allier respect de la personne, sécurité et plaisir. Une démarche innovante et humaine, portée par une vision claire : celle d’offrir à chaque convive la possibilité de vivre un moment de repas agréable, peu importe les obstacles liés à la déglutition.