EcoVadis : la France, leader européen et 3e mondiale en RSE



Le 26 septembre 2024, la sixième étude conjointe d’EcoVadis et du Médiateur des entreprises a révélé le nouveau classement mondial de la RSE. Avec un score moyen de 60,4 sur 100, la France se hisse au troisième rang, derrière la Finlande et la Suède, mais devant la Norvège. Ce résultat confirme la dynamique positive des entreprises françaises, qui avaient atteint 57,6 points en 2022.

La France, troisième mondiale en RSE et moteur européen

La France conserve une place de choix dans le classement international de la RSE, consolidant son rôle de référence pour les pratiques responsables en entreprise, relaye le ministère de l’Economie. Avec un score de 60,4 points, elle se situe au même niveau que la Suède (60,7) et légèrement devant la Norvège (60). Seule la Finlande parvient à dépasser ce seuil avec un résultat de 62,1. Au niveau régional, l’Union européenne affiche un score de 57,2 points, tandis que l’OCDE plafonne à 55,8.

Les chiffres confirment une progression constante de la performance française. En 2022, la moyenne nationale atteignait 57,6 points. En seulement deux ans, une avancée de 2,8 points est enregistrée, signe que les stratégies RSE se diffusent dans l’ensemble du tissu économique. Comme l’a souligné le Médiateur des entreprises Pierre Pelouzet, « la RSE devient une opportunité de croissance, notamment à l’export ».

Une dynamique portée par les entreprises et suivie par l’État

La progression de la France ne doit rien au hasard. Elle repose sur une mobilisation croissante des entreprises, grandes et petites, qui intègrent la RSE comme un pilier stratégique. Les évaluations EcoVadis mettent en lumière des améliorations tangibles dans les domaines environnementaux, sociaux et éthiques.

L’État joue en effet un rôle actif dans la valorisation de la RSE. Le partenariat entre le Médiateur des entreprises et EcoVadis, renouvelé pour la sixième année, illustre cette volonté de suivre et de comparer les pratiques. Ce dispositif offre aux dirigeants des repères objectifs sur leur positionnement international. Cependant, EcoVadis insiste : « Ce leadership doit être transformé en atout compétitif ».