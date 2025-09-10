Ecoscore textile : la France impose un affichage inédit dès octobre 2025



Le gouvernement a officialisé la mise en place de l’ecoscore textile par décret publié au Journal officiel en septembre 2025. Cet affichage environnemental repose sur l’outil Ecobalyse, développé avec l’ADEME, et s’applique à l’ensemble des acteurs de la filière habillement. L’objectif annoncé : rendre lisible l’impact écologique des produits et permettre aux consommateurs de comparer, dès le 1ᵉʳ octobre, les choix qui façonnent la mode et son empreinte environnementale.

Un affichage environnemental inédit pour le textile

L’ecoscore textile est le fruit de plusieurs années de travaux réglementaires et scientifiques, la Commission européenne ayant validé la méthodologie le 14 mai 2025. Ce score repose sur l’analyse du cycle de vie, intégrant 16 indicateurs environnementaux comme les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’eau, l’usage de ressources fossiles ou encore la dispersion de microfibres plastiques.

Cette approche, qui se veut exhaustive, attribue à chaque vêtement un coût environnemental exprimé en points. Les chiffres publiés par FashionUnited illustrent l’écart entre modèles : un jean produit en France par la marque 1083 atteint 1 125 points, tandis qu’un jean moyen de fast fashion grimpe à 4 435 points. De même, un t-shirt en coton biologique de Petit Bateau affiche 443 points, contre 1 005 pour son équivalent conventionnel.

L’outil de calcul est rendu accessible à travers la plateforme publique Ecobalyse. Selon Carbonfact, le portail ouvrira officiellement le 15 septembre 2025 afin de permettre aux entreprises de soumettre leurs données. Les scores seront ensuite rendus visibles sur les étiquettes à partir du mois suivant. Cet affichage volontaire est présenté par le ministère de la Transition écologique comme un « tournant pour la transparence de la filière textile ».

Une mise en place progressive et encadrée par la réglementation

Si l’ecoscore devient possible dès le 1ᵉʳ octobre 2025, la première étape reste volontaire. Les marques qui le souhaitent pourront publier leurs résultats pendant une période transitoire d’un an. À partir d’avril 2026, le dispositif basculera dans une phase plus contraignante : l’affichage deviendra obligatoire pour tous les acteurs du marché, et les tiers, qu’ils soient distributeurs, ONG ou associations de consommateurs, pourront publier les données lorsqu’une marque ne le fait pas.

Le texte s’inscrit dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire, ainsi que dans les mesures anti fast fashion discutées au Sénat. Pour l’exécutif, l’ecoscore complète la panoplie d’outils destinés à réguler un secteur dont l’impact écologique est massif : plus de 2,1 milliards de pièces de textile et chaussures sont mises sur le marché chaque année en France, selon les données de l’ADEME.

Des enjeux stratégiques pour l’industrie et la consommation

Pour les entreprises, l’ecoscore constitue à la fois un défi technique et une opportunité d’image. Les données doivent être collectées tout au long de la chaîne de production : origine des matières premières, procédés de teinture, logistique ou encore durabilité du vêtement. Selon Intertek, cette transparence « contribuera à structurer la filière autour de critères objectifs et harmonisés ». Elle impose aussi des investissements en traçabilité et en gestion des données, un point particulièrement sensible pour les petites et moyennes marques. Du côté des consommateurs, l’impact attendu est majeur. Un affichage simple et comparable permet d’intégrer l’environnement dans l’acte d’achat, au même titre que le prix ou la qualité.