Économie durable : les experts-comptables s’engagent et lancent leur propre distinction

Un nouvel élan se dessine au sein des professions du chiffre. Les experts-comptables et les commissaires aux comptes unissent leurs initiatives pour reconnaître les démarches responsables dans leur secteur, ainsi que chez leurs clients.

La durabilité devient un critère d’excellence professionnelle

L’année 2025 marque un tournant pour les professionnels de l’expertise comptable et du contrôle légal des comptes. À l’initiative de leurs deux principales institutions représentatives, le Conseil national de l’ordre des experts-comptables (CNOEC) et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), un palmarès unifié voit le jour. Objectif : distinguer les démarches exemplaires, qu’elles soient portées par des cabinets, des entreprises accompagnées ou de jeunes diplômés engagés.

Ce dispositif regroupe ainsi deux distinctions existantes :

les Trophées de la durabilité (25ᵉ édition, organisés par le CNOEC),

(25ᵉ édition, organisés par le CNOEC), les Challenges Durabilité-RSE (4ᵉ édition, organisés par la CNCC).

Ces deux concours seront ainsi désormais réunis sous une même bannière commune : Les Palmarès de la durabilité, avec une première cérémonie commune prévue le 8 juillet 2025, à La Serre, Paris Expo Porte de Versailles. Les candidats peuvent soumettre leur dossier jusqu’au 30 mai 2025, dans l’une ou plusieurs des huit catégories partagées par le CNOEC et le CNCC.

Huit prix décernés

Quatre distinctions seront attribuées par le CNOEC, parmi lesquelles figureront notamment le prix de la meilleure initiative RSE en cabinet et celui du meilleur accompagnement à l’établissement d’un rapport de durabilité conforme à la directive CSRD, précise le communiqué. À cela s’ajoutent le prix Hervé Gbego du meilleur mémoire DEC sur la RSE, ainsi qu’un prix coup de cœur.

La CNCC décernera également quatre distinctions : le prix de la meilleure société à mission, celui du meilleur reporting CSRD vérifié par un commissaire aux comptes, le prix du meilleur mémoire en audit (DEC), ainsi que le prix de la meilleure stratégie RSE d’entreprise. L’objectif affiché est de mettre en lumière les cabinets qui accompagnent concrètement les TPE et PME dans leur transition vers des modèles économiques plus durables.

Une reconnaissance tournée vers l’avenir

Ce dispositif inédit s’inscrit dans une volonté d’alignement avec les exigences de l’économie de demain. En prenant appui sur les principes de responsabilité sociétale, les organisateurs entendent valoriser les approches concrètes : stratégies de transition écologique, accompagnement des entreprises dans la production de leurs rapports extra-financiers, ou encore innovation dans les pratiques internes des cabinets.

Et outre le cadre professionnel, ce palmarès vise aussi à rendre visible l’engagement de structures, notamment les plus discrètes, qui œuvrent au quotidien à conjuguer performance économique et impact sociétal. En créant une distinction officielle, les instances de la profession envoient un message clair : la durabilité est un facteur de qualité, d’attractivité et de différenciation. Cabinets urbains ou de proximité, jeunes experts, entreprises à mission ou TPE innovantes : tous sont invités à faire reconnaître leurs actions. Une façon de stimuler la relève et de soutenir l’appropriation des normes comme la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui redéfinissent les obligations de transparence pour de nombreuses entreprises.