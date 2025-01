Duracell s’engage pour la prévention de l’ingestion des piles boutons

Chaque année, des centaines d’enfants sont victimes d’ingestions accidentelles de piles boutons au lithium, des incidents aux conséquences parfois dramatiques. Avec sa campagne « Plan Sécurité Enfants 2024 », Duracell renforce son action de prévention, en multipliant les partenariats et initiatives ciblées pour informer parents et professionnels.

Fabriquant de piles boutons, Duracell assume sa responsabilité dans la prévention de leur ingestion par les enfants

Les ingestions accidentelles de piles boutons au lithium représentent une urgence médicale croissante : en France, plus de trois enfants de moins de six ans sont hospitalisés chaque jour suite à ce type d’incident, un chiffre en hausse de 50% depuis 2018. Face à cette situation alarmante, Duracell a lancé pour la cinquième année consécutive son « Plan Sécurité Enfants », une campagne à 360° visant à sensibiliser les différents publics à ces risques. Parmi les initiatives clés, un partenariat triennal avec l’European Academy of Pediatrics (EAP) permettra de déployer des outils de prévention en 15 langues, destinés à l’ensemble des pays de l’Union européenne.

En France, l’action est renforcée par des distributions massives de guides pratiques à destination des jeunes parents : 320.000 flyers intégrés à la Boîte Rose en maternité et une page d’informations dans les guides « Happy Baby » et « Ma Première Année », distribués à près d’un million d’exemplaires. Parallèlement, des supports pédagogiques sont prévus pour les professionnels de santé et de la petite enfance, consolidant le rôle de ces acteurs comme relais d’information essentiel.

Des solutions innovantes pour une meilleure sécurité des enfants

Duracell a adopté une approche pro-active en intégrant des dispositifs de sécurité directement sur ses produits. Depuis 2020, ses piles boutons au lithium sont recouvertes d’un revêtement au benzoate de dénatonium (Bitrex®), une substance au goût amer qui dissuade l’ingestion. Ce dispositif unique est complété par un emballage à double coque inviolable, garantissant une protection maximale.

En parallèle, un vaste programme de merchandising a été lancé dans 3.500 points de vente, incluant des affichages et des outils de sensibilisation pour les consommateurs. Enfin, des collaborations stratégiques avec la Société Française de Pédiatrie et d’autres organismes professionnels visent à diffuser largement les messages préventifs et renforcer l’éducation sur les gestes à adopter en cas d’urgence.

