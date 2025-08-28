Dix jours d’enfer à Tokyo : la canicule frappe plus fort que jamais

Alors que les températures montent partout, le Japon vit une canicule jamais vue. Tokyo, la capitale, a enregistré dix jours d’affilée de chaleur intense avec des températures record dépassant les 35°C – un phénomène inédit depuis le début des relevés météorologiques en 1875. L’Agence météorologique japonaise avait annoncé cet épisode le 27 août, et il se pourrait que les choses se calment dès le 28 août avec une baisse des températures. Ce phénomène soulève plein de questions sur le changement climatique et ses répercussions sur notre quotidien et la nature.

Des records de température qui font réfléchir

Cet été, le Japon a vu ses chiffres miroiter. Le 5 août, la ville d’Isesaki, à seulement 80 km de Tokyo, a atteint un incroyable 41,8 °C. Ces températures décoiffantes ne sont pas des cas isolés et traduisent une tendance inquiétante liée au réchauffement climatique. Les spécialistes précisent qu’il est difficile de relier directement un épisode isolé au réchauffement de longue date, même s’ils admettent que celui-ci favorise des phénomènes plus imprévisibles et intenses.

Pendant que le pays se fendait la sueur avec cette vague de chaleur, d’autres événements météorologiques extrêmes se sont invités. Par exemple, la ville de Toyotomi sur l’île d’Hokkaido a encaissé en douze heures l’équivalent des précipitations moyennes d’un mois pour août. De plus, la ville de Kirishima, dans le sud-ouest du Japon, a enregistré 500 mm de pluie en 24 heures, soit le double de la moyenne habituelle pour ce mois dans cette région.

Une tendance mondiale qui inquiète

Ce qu’on observe au Japon n’est pas isolé. D’après les données de l’Administration océanique et atmosphérique américaine (NOAA), l’Europe enregistre le réchauffement le plus rapide par décennie depuis 1990, suivie de près par l’Asie. Cette accélération du réchauffement global touche non seulement la météo mais aussi la santé des populations et la productivité économique.

Les Nations Unies ont ainsi signalé que la hausse des températures nuit à divers secteurs comme l’agriculture, la construction et la pêche. Par exemple, une augmentation d’un degré au-dessus de 20°C peut entraîner une baisse de la production jusqu’à 3% dans ces domaines. Côté santé, on observe une recrudescence des cas de coups de chaleur, de déshydratation ainsi que de troubles rénaux et neurologiques.

Des répercussions sur l’environnement et la culture

Le changement climatique ne se limite pas aux questions économiques ou sanitaires ; il bouleverse aussi profondément l’environnement naturel, comme la fonte des glaces. Les fameux cerisiers japonais fleurissent dorénavant plus tôt, à cause d’hivers moins rigoureux. Parfois, les arbres ne réussissent même pas à s’épanouir complètement car des automnes doux ne suffisent pas à enclencher tout le processus.

De plus, le mont Fuji, symbole fort du pays, voit sa calotte neigeuse apparaître chaque année avec un retard. L’an passé, la neige est venue début novembre, alors qu’elle se manifestait généralement dès octobre.