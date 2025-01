Diversité et inclusion : Meta abandonne à son tour ses engagements

Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a annoncé la fermeture de son service en charge de la diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Cette décision, influencée par le contexte politique américain, en particulier, les pressions républicaines, soulève des questions sur l’avenir des engagements sociétaux des grandes entreprises technologiques.

Une réorientation stratégique influencée par le contexte politique

Emboîtant le pas à une dizaine d’autres entreprises (McDonald’s, Walmart, Boeing et Ford, entre autres), Meta a mis fin à ses programmes DEI, justifiant cette décision par un « paysage légal et politique en mutation » aux États-Unis. Cette démarche intervient après des arrêts récents de la Cour suprême limitant les initiatives pro-diversité dans les universités, et dans un contexte où le président élu Donald Trump exerce une influence croissante sur les priorités des grandes entreprises. Dans un mémo interne révélé par Axios, Meta a précisé que son approche d’embauche diversifiée et son équipe DEI seraient supprimées, marquant une rupture avec les engagements pris suite au mouvement Black Lives Matter.

Meta : le programme de soutien aux minorités remplacé par un soutien aux petites et moyennes entreprises

La suppression des initiatives DEI de Meta va bien au-delà de simples ajustements internes. Le poste de Maxine Williams, Chief Diversity Officer, sera transformé en un rôle dédié à l’accessibilité et à l’engagement, signifiant la disparition d’une fonction clé pour la promotion de l’inclusion. De plus, le programme de diversité des fournisseurs, qui favorisait les entreprises appartenant à des minorités, sera également abandonné, au profit d’un soutien élargi mais moins ciblé aux petites et moyennes entreprises.

La diversité et l’inclusion, des engagements autrefois perçus comme essentiels

Cette décision s’inscrit dans une tendance plus vaste chez les grandes entreprises américaines. Depuis l’élection de Donald Trump, des entreprises comme Walmart et Ford ont réduit leurs initiatives en faveur des minorités, illustrant un retour en arrière sur des engagements autrefois perçus comme essentiels pour réduire les inégalités structurelles. Pour les défenseurs des DEI, ces reculs menacent les avancées sociétales durement acquises, en particulier dans un contexte où les entreprises jouent un rôle crucial dans la lutte contre les discriminations.

