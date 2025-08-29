Dispano obtient la certification Bois des Alpes™ pour ses agences alpines

Dispano, acteur majeur de la distribution de bois en France, vient d’obtenir la certification Bois des Alpes™ pour trois de ses agences. Une reconnaissance qui confirme son engagement en faveur d’un approvisionnement local, durable et traçable, et qui inscrit l’entreprise dans une dynamique RSE forte.

Dispano, certifié Bois des Alpes™ au cœur du massif alpin

Le 28 août 2025, Dispano a annoncé que ses agences savoyardes de Chambéry, Thônes et Sallanches sont désormais certifiées Bois des Alpes™. Cette certification atteste que les produits distribués par l’enseigne proviennent directement du massif alpin français, renforçant la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise. Avec cette nouvelle étape, Dispano consolide son rôle de référence dans la distribution durable de bois en France.

La certification Bois des Alpes™ garantit que les bois utilisés — épicéas, pins ou mélèzes — sont récoltés et transformés exclusivement dans le périmètre alpin français. L’objectif est double : renforcer l’ancrage territorial et valoriser une ressource forestière locale, tout en réduisant l’empreinte carbone liée aux transports.

Une certification exigeante et des contrôles réguliers

L’obtention de la certification Bois des Alpes™ ne repose pas sur une simple déclaration. Les entreprises doivent démontrer leur conformité à des critères stricts de traçabilité, de durabilité et de performance technique. FCBA et Qualisud sont les organismes de certification agréés pour réaliser les audits de certification Bois des Alpes™. Ces audits indépendants sont organisés chaque année, garantissant un suivi rigoureux.

Ces contrôles couvrent l’ensemble de la chaîne : origine locale du bois, gestion forestière durable (PEFC ou FSC), séchage conforme, résistance mécanique CE et respect des normes DTU. Ce socle d’exigences explique pourquoi seules les entreprises certifiées à la fois Bois des Alpes™ et PEFC peuvent répondre à cette double ambition : durabilité et ancrage territorial. Dispano, déjà engagé dans la certification PEFC/FSC pour toutes ses agences, s’inscrit ainsi dans une démarche plus ambitieuse et cohérente.

Un levier RSE pour dynamiser la filière et structurer le marché

Au-delà du symbole, cette certification s’inscrit dans une stratégie globale de RSE. Dispano entend contribuer à dynamiser la filière bois alpine en favorisant l’emploi local et en renforçant la structuration des circuits courts. Les retombées économiques et environnementales sont notables. En 2023, plus de 100 entreprises ou sites étaient déjà certifiés Bois des Alpes™, couvrant l’ensemble des acteurs de la filière, des scieurs aux distributeurs. Plus de 150 bâtiments publics ont été construits ou sont en cours de réalisation avec ce label, représentant près de 200 ouvrages, dont 20 livrés en 2023. Ces chiffres traduisent une dynamique structurante et durable pour les territoires alpins.

PEFC, FSC et Bois des Alpes™ : un socle commun de durabilité

Pour comprendre la valeur ajoutée de cette certification, il convient de rappeler le rôle des labels internationaux déjà bien implantés. Le système PEFC repose sur deux piliers : la certification forestière, qui atteste de la gestion durable des forêts, et la certification de la chaîne de contrôle, garantissant la traçabilité du bois jusqu’au produit fini.

De son côté, le FSC, créé en 1993, poursuit les mêmes objectifs en promouvant une gestion responsable des forêts, assortie également d’un double mécanisme de certification. L’alliance entre Bois des Alpes™, PEFC et FSC permet donc d’atteindre un niveau de garantie unique : un bois local, durable, tracé et conforme aux normes techniques. Cette triple reconnaissance renforce l’attractivité de Dispano auprès des maîtres d’ouvrage publics et privés, soucieux d’intégrer des critères RSE dans leurs cahiers des charges.