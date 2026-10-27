Dépenses publiques : l’État multiplie ses dépenses et ça inquiète

Agences, opérateurs, établissements publics et organismes consultatifs occupent une place importante dans l’organisation administrative française. Créés pour assurer des missions spécialisées, ils disposent parfois de leurs propres budgets et structures de gouvernance. Dans « Mais qui a bien pu décider ça ? », Sophie de Menthon dénonce leur multiplication et interroge leur utilité. Un débat également abordé par une commission d’enquête sénatoriale en 2025, dans un contexte de recherche d’économies et de maîtrise des finances publiques.

Une organisation administrative devenue difficile à lire

L’État français ne fonctionne pas uniquement à travers les ministères et leurs administrations centrales. Une partie importante de l’action publique est confiée à des établissements, des agences, des opérateurs et des organismes spécialisés. Ces structures interviennent dans des domaines très variés, depuis la santé jusqu’à la recherche, en passant par la transition écologique, la cohésion des territoires ou l’emploi. Leur création répond généralement à une volonté de spécialisation, d’autonomie de gestion ou de meilleure coordination des politiques publiques. Elles permettent de réunir des compétences techniques autour d’objectifs précis.

Cette organisation peut néanmoins devenir difficile à comprendre. Plusieurs organismes interviennent parfois dans des domaines proches, avec des missions complémentaires ou partiellement comparables. Les relations entre les administrations centrales, les agences et les autorités de tutelle peuvent alors être complexes. Pour les entreprises et les citoyens, il devient parfois difficile d’identifier l’interlocuteur compétent. Pour l’État, la multiplication des structures nécessite également des mécanismes de suivi, de contrôle et de coordination destinés à garantir la cohérence des politiques publiques.

Dans sa chronique « Un problème : une agence », Sophie de Menthon critique cette évolution. Elle cite plusieurs organismes publics et s’interroge sur le montant des moyens qui leur sont consacrés. Pour l’autrice, la création régulière de nouvelles structures contribue à augmenter les dépenses et à disperser les responsabilités. Cette critique appelle toutefois une distinction importante : les budgets de ces organismes ne représentent pas exclusivement des frais administratifs. Ils financent également des missions, des programmes, des services et parfois des investissements dont l’utilité doit être examinée individuellement.

Des dépenses qui nécessitent une évaluation précise

Le débat sur les agences publiques a pris une dimension institutionnelle en 2025 avec la création d’une commission d’enquête du Sénat consacrée aux missions des agences, des opérateurs et des organismes consultatifs de l’État. Son rapport, rendu public en juillet, s’est intéressé à la place de ces structures dans l’action publique et à leurs relations avec les administrations. Cette démarche témoigne de la nécessité d’examiner leur organisation de manière globale, au delà des critiques ponctuelles visant tel ou tel établissement. L’enjeu est de déterminer si les missions confiées à ces organismes sont exercées dans des conditions satisfaisantes.

Supprimer une agence ne signifie pas nécessairement supprimer la dépense correspondante. Si sa mission doit continuer à être assurée, elle devra être reprise par un ministère, une collectivité ou un autre opérateur. Les personnels, les équipements et les obligations pourront alors être transférés plutôt qu’éliminés. Les économies réelles dépendront de la possibilité de réduire les doublons, de mutualiser les fonctions support et de simplifier les circuits de décision. Une analyse sérieuse doit donc distinguer les coûts de fonctionnement évitables des dépenses directement nécessaires aux politiques publiques concernées.

L’existence d’organismes spécialisés peut également présenter des avantages. Certaines missions nécessitent une expertise technique, une continuité administrative ou une autonomie opérationnelle difficile à garantir dans l’organisation traditionnelle d’un ministère. La recherche scientifique, la régulation de certains secteurs ou la gestion de programmes complexes peuvent justifier des structures dédiées. La question n’est donc pas de considérer chaque agence comme une dépense inutile, mais de vérifier si son statut, ses moyens et sa gouvernance correspondent effectivement à la nature des missions qui lui sont confiées.

Réformer l’État sans simplement déplacer les coûts

La maîtrise des dépenses publiques suppose une connaissance précise des organismes financés par l’État. Pour chaque structure, il est nécessaire d’identifier les objectifs, les moyens mobilisés et les résultats obtenus. Une agence peut être utile tout en présentant des marges d’amélioration importantes. À l’inverse, une structure de taille modeste peut accomplir une mission essentielle qui serait plus coûteuse à assurer autrement. L’évaluation doit ainsi prendre en compte les bénéfices économiques et sociaux des politiques, et non uniquement leurs dépenses de fonctionnement.

Une réforme pourrait s’appuyer sur plusieurs principes : clarifier les missions, réduire les chevauchements, améliorer la transparence budgétaire et renforcer les obligations de résultat. Les regroupements d’organismes peuvent constituer une solution lorsque leurs activités sont proches. Mais ils doivent être préparés afin d’éviter de nouvelles dépenses de réorganisation ou une dégradation des services. L’objectif doit rester la recherche d’une administration plus efficace et plus lisible, plutôt que la réduction symbolique du nombre d’établissements publics.

Sophie de Menthon pose finalement une question centrale sur la capacité de l’État à contrôler sa propre organisation. Lorsque de nouvelles agences sont créées pour répondre à des problèmes spécifiques, les structures anciennes ne sont pas toujours réexaminées. Cette accumulation peut progressivement rendre l’action publique plus complexe. Les travaux du Sénat montrent que le sujet mérite une réflexion approfondie plutôt qu’une opposition systématique entre administration centrale et organismes spécialisés. La véritable économie ne consiste pas à supprimer des agences pour afficher un résultat, mais à déterminer quelles missions doivent être assurées, par quelles structures et avec quels moyens.