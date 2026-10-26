Audi : Gernot Döllner critiqué pour sa présence au meeting Trump

Le 24 octobre 2026, Gernot Döllner, président du directoire d’Audi, a participé à un meeting de campagne politique en Géorgie aux côtés de Donald Trump. Problème : Audi dispose de règles internes strictes imposant la neutralité politique dans les trois mois précédant une élection. Comment un PDG peut-il contrevenir aussi ouvertement aux règles que son propre conseil devrait faire respecter ?

La violation : Gernot Döllner contrevient aux règles internes d’Audi

L’apparition publique de Döllner intervient trois jours avant les élections américaines de mi-mandat du 3 novembre 2026. Le dirigeant a annoncé un investissement de 4,2 milliards de dollars pour construire la première usine Audi aux États-Unis, un projet censé créer 4 500 emplois et produire 200 000 véhicules par an. Mais cette annonce stratégique s’est transformée en crise de gouvernance lorsque le syndicat IG Metall a dénoncé un comportement « extrêmement embarrassant ».

Quelles sont exactement les règles de neutralité politique chez Audi ?

Les directives internes d’Audi imposent à tous les cadres dirigeants une stricte neutralité politique durant les trois mois précédant toute élection majeure. Cette règle vise à protéger l’image de l’entreprise et à éviter toute instrumentalisation partisane. Concrètement, les membres du directoire ne peuvent pas apparaître publiquement aux côtés de candidats, participer à des événements de campagne ou exprimer un soutien politique explicite. Döllner a franchi cette ligne rouge en montant sur scène lors d’un rassemblement républicain, transformant une annonce économique en caution politique.

Pourquoi ces règles existent-elles ? Analyse des standards de gouvernance allemands

Les entreprises allemandes appliquent traditionnellement une séparation stricte entre sphères économique et politique. Ce principe découle du modèle de cogestion (Mitbestimmung), où syndicats et actionnaires siègent ensemble au conseil de surveillance. Cette architecture institutionnelle impose aux dirigeants une obligation de neutralité pour préserver la cohésion interne et la confiance des parties prenantes. Christiane Benner, présidente d’IG Metall, a qualifié le comportement de Döllner de « politiquement inacceptable et indigne de l’entreprise », soulignant la rupture avec ces standards historiques.

Les signaux d’alerte ignorés par le leadership

La réaction syndicale révèle un dysfonctionnement plus profond : les mécanismes de contrôle interne ont échoué. Daniela Cavallo, chef du comité d’entreprise du groupe Volkswagen (maison mère d’Audi), a critiqué l’événement « avec une acuité inhabituelle », selon plusieurs observateurs. IG Metall, qui représente 2,2 millions de salariés de la métallurgie en Allemagne, dispose de sièges au conseil de surveillance.

Christiane Benner n’a pas mâché ses mots : « La manière dont Gernot Döllner s’est présenté, ainsi qu’Audi, aux États-Unis est extrêmement embarrassante, politiquement inacceptable ». Cette formulation cible deux dimensions. D’abord, la violation procédurale des règles internes. Ensuite, la perception d’une trahison symbolique : alors que Volkswagen engage une restructuration massive en Allemagne avec suppressions d’emplois et menaces de fermetures d’usines, son PDG célèbre des investissements américains lors d’un meeting partisan. L’usine d’Audi à Neckarsulm, qui emploie 15 000 personnes, voit son avenir incertain jusqu’en juin 2027.

Responsabilité du conseil de surveillance et du directoire

La gouvernance allemande repose sur un système dual : le directoire (exécutif) et le conseil de surveillance (contrôle). Ce dernier, composé de représentants des actionnaires et des salariés, doit valider les décisions stratégiques et surveiller le respect des règles internes. L’affaire Döllner révèle une carence : soit le conseil n’a pas été informé en amont, soit il a validé tacitement, soit il n’a pas osé s’opposer. Dans tous les cas, le mécanisme de contrôle s’est grippé.

BMW et Mercedes-Benz appliquent des protocoles similaires de neutralité politique. Leurs dirigeants évitent systématiquement les apparitions publiques partisanes, privilégiant les annonces économiques dans des cadres institutionnels neutres (conférences de presse, forums économiques). Aucun PDG de constructeur allemand n’avait franchi cette ligne depuis des décennies. Le précédent créé par Döllner pourrait fragiliser ces équilibres.