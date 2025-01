D’aucy s’engage pour la transparence alimentaire avec Origin’Info

La marque d’aucy réaffirme son engagement pour une alimentation responsable avec le déploiement du logo Origin’Info sur ses légumes en conserve. Ce dispositif innovant vise à informer clairement les consommateurs sur l’origine des produits tout en soutenant les filières agricoles françaises et en inspirant une dynamique sectorielle.

Un pas de plus vers la transparence alimentaire

D’aucy, membre actif du collectif En Vérité depuis 2022, a lancé en 2025 le logo Origin’Info sur l’ensemble de ses légumes en conserve. Ce label clair et intuitif permettra aux consommateurs d’identifier facilement l’origine des produits. Les premiers bocaux et conserves portant ce logo seront disponibles en rayon dès mars 2025. L’initiative, prévue pour être déployée tout au long de l’année, s’inscrit dans une démarche de responsabilité et de proximité avec les attentes croissantes des consommateurs. Une étude du collectif En Vérité révèle en effet que 86% des Français souhaitent des informations claires sur l’origine de leurs achats, une attente que d’aucy entend satisfaire pleinement.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de la marque, qui promeut depuis plus de 50 ans la transparence et la souveraineté alimentaire. En valorisant les filières locales et en garantissant une traçabilité exemplaire, la marque consolide son rôle de leader dans le secteur des légumes appertisés tout en renforçant la confiance des consommateurs. Origin’Info devient ainsi un véritable gage de qualité et d’engagement éthique.

Une initiative collective pour transformer le secteur

Le collectif En Vérité, qui rassemble diverses marques autour de l’exigence de transparence, soutient activement le déploiement d’Origin’Info. Selon David Garbous, président du collectif, cette démarche participe à créer un paysage agroalimentaire plus sincère et responsable. Avec plus de 600 références concernées par le logo dans différents secteurs, le projet témoigne d’une dynamique collective en pleine expansion. Parmi les entreprises adhérentes figurent Biocoop, Naturalim, et Reitzel France, qui élargissent progressivement leur champ d’action sur leurs produits.

Par ailleurs, certaines marques, comme L’atelier V, intègrent un QR code offrant une transparence intégrale. Cette diversification des outils d’information s’adresse à un public exigeant, en quête de choix alimentaires éclairés. En mettant l’accent sur l’origine, la nutrition, et la durabilité, Origin’Info ne se contente pas de répondre à une tendance : il préfigure une évolution nécessaire des pratiques agroalimentaires. D’aucy invite ainsi à une réflexion collective sur l’urgence d’un étiquetage homogène et vérifiable.

