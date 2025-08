CycloCare et Carton Plein : des vélos, de l’insertion et des vies qui redémarrent

Et si la mécanique vélo devenait un outil d’inclusion ? À Paris, un nouveau partenariat entre une association pionnière et une jeune entreprise sociale vient remettre les compteurs à zéro. Et pas seulement ceux des odomètres.

Quand CycloCare répare, l’insertion redémarre

Depuis le 15 juillet 2025, une flotte de vélos cargos circulant dans Paris et sa périphérie bénéficie d’un entretien taillé sur mesure. Ce n’est ni un contrat de prestataire classique, ni une lubie de start-up. Carton Plein, association emblématique de la cyclo-logistique responsable, a noué un partenariat avec CycloCare, jeune entreprise d’insertion spécialisée dans les services vélos. Le prétexte ? Faire durer les vélos. Le véritable moteur ? Faire progresser l’humain.

« Nos vélos sont essentiels au bon fonctionnement de notre activité. Pour continuer à rouler tous les jours, il fallait un partenaire de confiance et engagé. CycloCare, c’était une évidence », déclare sans détour Pierre Sindicas, directeur de Carton Plein Cyclo.

Les équipes de CycloCare interviennent aujourd’hui directement dans les hubs logistiques de l’association à Paris 11ᵉ, Pantin et Nanterre. Sur place, des mécaniciens révisent les vélos avec rigueur. Ce geste technique en cache un autre, plus fondamental : celui d’un levier vers l’emploi, activé chaîne après chaîne.

CycloCare : réparer des vélos, reconstruire des trajectoires

Fondée en 2022, CycloCare ne se contente pas d’ajuster des freins ou de gonfler des pneus. L’entreprise se revendique comme un outil d’insertion par l’activité économique, conventionnée en tant qu’entreprise d’insertion. Elle emploie aujourd’hui une douzaine de mécaniciens, dont une majorité sont issus de parcours de précarité professionnelle ou sociale.

Son offre ? Des ateliers mobiles de réparation directement en entreprise, des services de location longue durée de vélos électriques, des sessions pédagogiques sur l’entretien et la sécurité à vélo. Mais sa vocation est ailleurs : « Nous contribuons à ce que chaque salarié, à la fois chez Carton Plein et chez nous, puisse avancer sur son chemin de vie, à son rythme », confie Clément Schmitt, cofondateur de CycloCare.

Et pour ceux qui croient que la solidarité n’a pas sa place sur un marché concurrentiel, les chiffres sont sans appel : plus de 10.000 vélos révisés par an, 150 entreprises partenaires dans toute la France, une présence consolidée à Paris, Lyon et Nantes. Mieux encore, CycloCare a été récompensée du prix Jeune Entreprise d’Insertion 2023 (Les Entreprises de l’Insertion, novembre 2023), preuve que performance et impact social peuvent pédaler de concert.

Carton Plein : rouler pour revaloriser l’humain

Mais pourquoi Carton Plein ? Depuis 2012, cette association parisienne œuvre dans l’économie circulaire en combinant collecte, réemploi et livraison à vélo. Avec 120.000 km parcourus en 2024, la structure a collecté plus de 73 tonnes de cartons par mois, tout en accompagnant 147 personnes en parcours d’insertion.

Ses dispositifs sont variés : chantiers d’insertion, « Premières heures », entreprise d’insertion cyclo, etc. Tous sont pensés pour reconstruire une stabilité professionnelle à travers une activité manuelle, encadrée, accompagnée. Les personnes accueillies sont souvent éloignées du monde du travail, parfois sans domicile fixe. Ici, chaque carton trié, chaque course à vélo, chaque coup de sonnette devient un acte de dignité retrouvée.

Et l’impact est tout aussi écologique que social : logistique sans moteur thermique, réduction des nuisances, valorisation des déchets, service de proximité. Une approche saluée jusqu’aux Jeux Olympiques 2024, dont Carton Plein a été partenaire.

Quand l’engrenage devient moteur social

Le partenariat entre CycloCare et Carton Plein ne repose pas sur une simple affinité de terrain. Il incarne un changement de paradigme. Plus qu’une externalisation de la maintenance, il s’agit d’un choix politique, cohérent et aligné.

« Chez CycloCare, on ne répare pas seulement des vélos. On booste la mobilité durable, on crée de l’emploi local, on redonne confiance », résume Clément Schmitt. Carton Plein, de son côté, renforce sa démarche zéro déchet tout en inscrivant sa logistique dans une boucle inclusive.

Ce partenariat illustre une idée simple mais révolutionnaire : le vélo n’est pas seulement un objet écologique. Il devient ici un outil d’émancipation, un levier de réinsertion, un accélérateur de transition. C’est cette conviction, commune aux deux structures, qui transforme chaque roulement de roue en acte de reconstruction.