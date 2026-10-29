Crises, stress et incertitude : apprendre à « absorber les chocs » pour mieux décider

Crises économiques, instabilité géopolitique, transformations technologiques, catastrophes climatiques : les bouleversements contemporains fragilisent les individus autant que les organisations. Dans Absorber les chocs, publié chez VA Éditions, Nathalie Gourdin, avec la participation de Yannick Coz, propose une méthode pour préserver ses capacités de décision face à l’imprévu. Un ouvrage qui place la résilience et la gestion du stress au cœur des enjeux de performance individuelle et collective.

L’incertitude, un défi majeur pour les entreprises et les décideurs

Les crises ne constituent plus de simples interruptions dans le fonctionnement de l’économie mondiale. Elles s’inscrivent désormais dans un environnement marqué par l’interdépendance des marchés, l’accélération des innovations et la multiplication des risques géopolitiques.

Pour les entreprises, cette instabilité représente un défi permanent. Ruptures des chaînes d’approvisionnement, cyberattaques, difficultés financières, réorganisations ou transformations des métiers peuvent brutalement remettre en cause des stratégies établies.

Mais au-delà des conséquences économiques, ces événements exercent une pression considérable sur les individus chargés d’y répondre. Dirigeants, managers et collaborateurs doivent souvent prendre des décisions importantes dans des délais réduits, avec des informations incomplètes et sous l’effet d’un stress intense.

Dans Absorber les chocs, Nathalie Gourdin analyse précisément ces mécanismes. En mobilisant les sciences cognitives, la médecine, la géopolitique et des retours d’expérience issus de situations critiques, elle montre comment les ruptures affectent les capacités humaines d’analyse, de concentration et de décision.

L’ouvrage développe ainsi une idée centrale : la capacité d’une organisation à traverser une crise dépend aussi de la lucidité des individus qui la composent.

La Trousse Cognitive d’Urgence, un outil pour préserver ses capacités d’action

Pour répondre à cette problématique, Nathalie Gourdin présente la Trousse Cognitive d’Urgence (TCU), une méthode de premiers secours psychologiques et cognitifs conçue pour aider à faire face aux situations de choc.

Son fonctionnement repose sur trois phases : anticiper et se préparer avant la crise, stabiliser ses réactions pendant l’événement, puis favoriser la récupération et la reconstruction après celui-ci.

L’objectif est de proposer des techniques accessibles permettant de mieux maîtriser le stress, d’éviter la sidération et de conserver une capacité de discernement lorsque les repères habituels disparaissent.

Cette approche présente un intérêt particulier pour le monde professionnel. Face à une situation critique, la réaction humaine peut influencer directement la qualité des décisions prises, la coordination des équipes et la continuité des activités.

La méthode s’adresse aussi bien aux professionnels exposés à des environnements extrêmes — militaires, forces de sécurité, personnels médicaux ou secouristes — qu’aux dirigeants et salariés confrontés aux tensions du monde de l’entreprise.

L’autrice élargit également son analyse aux risques psychosociaux, notamment au burn-out, à la perte de sens et à l’épuisement professionnel. Autant de situations qui rappellent que les crises ne sont pas toujours spectaculaires : certaines s’installent progressivement, jusqu’à fragiliser durablement les individus.

Faire de la résilience une compétence stratégique

L’un des principaux intérêts de l’ouvrage réside dans son articulation entre gestion individuelle du stress et résilience organisationnelle.

Dans un environnement économique instable, la préparation aux crises ne peut plus se limiter aux dispositifs financiers, technologiques ou opérationnels. Elle implique également de développer les compétences humaines nécessaires pour affronter l’incertitude.

Préserver la capacité d’analyse des collaborateurs, renforcer la cohésion des équipes et favoriser une culture de l’anticipation deviennent alors des enjeux de management à part entière.

Préfacé par Éric Delbecque, spécialiste de la sécurité intérieure et de l’intelligence stratégique, Absorber les chocs défend une conception dynamique de la résilience. Il ne s’agit pas seulement de résister à une perturbation, mais d’apprendre à s’adapter, à reconstruire et à tirer des enseignements des crises traversées.

En associant réflexion théorique et outils pratiques, Nathalie Gourdin propose ainsi une approche susceptible d’intéresser aussi bien les décideurs économiques que les professionnels des ressources humaines et de la gestion des risques.

Dans un monde où l’incertitude s’impose comme une donnée structurelle, Absorber les chocs rappelle que la lucidité, l’adaptabilité et la maîtrise du stress constituent des ressources essentielles, tant pour les individus que pour la pérennité des organisations.

Absorber les chocs, Nathalie Gourdin, avec la participation de Yannick Coz, préface d’Éric Delbecque, VA Éditions, 2026.