Un partenariat surprenant unit le Crédit Mutuel et SANTA : un appel à projets intitulé « Tu feras la différence » promet une subvention et un accompagnement… mais surtout une mise en lumière. Derrière l’opération, quels engagements réels en matière de responsabilité sociale ?

« Tu feras la différence » : entre marketing et RSE véritable

Le Crédit Mutuel lance, du 12 mai au 15 juillet 2025, via sa plateforme RIFFX, un appel à projets en partenariat avec l’artiste SANTA. Intitulé « Tu feras la différence », cet appel a pour vocation de financer un projet à impact positif, avec une dotation unique de 10.000 euros. Le Crédit Mutuel orchestre chaque phase de ce concours dont le jury, présidé par SANTA et appuyé par Warner Music et le Crédit Mutuel, entend dénicher une initiative solidaire, culturelle, environnementale ou inclusive. Mais au‑delà du caractère événementiel, que dévoile ce partenariat sur les véritables engagements RSE du groupe ?

L’appel à projets « Tu feras la différence » promet 10.000 euros, un accompagnement personnalisé et une visibilité via RIFFX, l’écosystème du Crédit Mutuel dédié aux artistes et aux fans de musique. Les candidatures, ouvertes du 12 mai au 15 juillet 2025, exigent une vidéo de 3 minutes, un business plan pour les finalistes et un entretien à partir de septembre, avec annonce du lauréat en octobre 2025. Le jury associe finances mutualistes, musique (Warner) et influence (SANTA). Mais derrière cette mise en scène, la question se pose : combien de projets seront soutenus réellement ? Un seul lauréat sera financé. Pas de dotation multiple, pas de suivi coordonné avec les actions RSE de long terme du groupe.

Toutefois, l’opération dure deux mois, l’investissement reste symbolique en regard des millions alloués annuellement. Le Crédit Mutuel pourrait-il considérer ce concours comme un simple coup de com’ ? Ou s’agit‑il d’un test pour structurer une plateforme d’engagement citoyen à grande échelle ?

Crédit Mutuel : un engagement RSE de longue date

Le groupe Crédit Mutuel affiche une gouvernance RSE ambitieuse, structurée autour de la responsabilité sociale, mutualiste et environnementale. Il applique les principes du Global Compact dès 2003, puis rejoint « Principes pour une banque responsable » en 2019, s’alignant sur les objectifs de développement durable et l’Accord de Paris. Un dispositif formel a été mis en place : comité de mission tripartite, pôle RSE adossé à la direction des risques, indicateurs ESG, gouvernance multi‑instances (comités, chambre syndicale, conseil d’administration).

En 2022, l’investissement dans la formation des collaborateurs et l’égalité des chances (notamment par la féminisation de 40 % des nouveaux élus, 46 % d’alternants issus de QPV et 94 % de collaborateurs formés à la non‑discrimination), en témoigne une déclinaison territoriale et opérationnelle.

Chaque entité régionale adapte cette démarche globale à ses réalités, soutenant localement associations, micro‑crédits, alternance, environnement, éducation et inclusion. En 2022, 55,3 millions d’euros ont été investis en mécénat pour l’intérêt général (40,2 M pour les fédérations), illustrant un soutien concret au tissu associatif local.Par ailleurs, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, active depuis 2021, s’illustre par des appels à projets dédiés à la biodiversité ou à la protection de l’enfance, avec des dotations de plusieurs millions d’euros.