Crédit Mutuel Arkéa : une charte LGBT+ pour ancrer l’inclusion dans le quotidien

Le 1er juillet 2025, à Brest, le Crédit Mutuel Arkéa a officialisé sa signature de la charte d’engagement LGBT+ de l’Autre Cercle. Cet acte, hautement symbolique, vient s’inscrire dans une dynamique RSE affirmée, amorcée en 2023 par le groupe coopératif breton.

Inclusion LGBT+ : un engagement structuré au cœur de la stratégie d’entreprise

Le Crédit Mutuel Arkéa, société à mission depuis 2022, renforce sa responsabilité sociale en devenant signataire de la charte LGBT+ de l’Autre Cercle. Cette organisation, référence nationale sur les enjeux de diversité en milieu professionnel, alerte chaque année sur des données préoccupantes : 46 % des personnes LGBT+ craignent de faire leur coming out au travail, 25 % ont été victimes d’agression au sein de leur entreprise, et 70 % préfèrent ne pas révéler le sexe de leur partenaire.

En réaction, le groupe a construit un plan d’actions concret à moyen terme, combinant sensibilisation, formation, diffusion de ressources et valorisation des initiatives internes. Il ne s’agit pas d’une opération de communication, mais d’un axe structurant au sein du plan stratégique “Faire 2030”.

Une dynamique collective impulsée par les salariés et portée par le Comex

La démarche n’a rien d’un processus descendant. Dès 2023, le Crédit Mutuel Arkéa a initié une stratégie d’inclusion co-construite avec les équipes RH, les administrateurs, les dirigeants et les collaborateurs. C’est sur cette base que s’est développée une communauté de 300 ambassadeurs diversité, répartis en 20 ambassades. Parmi celles-ci, un groupe dédié aux enjeux LGBT+ a conçu un atelier de sensibilisation destiné à être diffusé à l’ensemble des collaborateurs du groupe.

« L’entreprise doit être un espace de sécurité, d’égalité et d’épanouissement. La signature de cette charte marque une nouvelle avancée pour faire vivre ces valeurs au sein du Crédit Mutuel Arkéa », affirme Julien Carmona, Président du groupe

Crédit Mutuel Arkéa : une action qui dépasse le cadre symbolique

Cette signature n’est qu’un point d’étape. Pour Véronique Crouzier, Directrice Dynamiques & Relations humaines et membre du Comité exécutif : « Elle s’inscrit au cœur d’un plan global ambitieux, concret et mesurable, visant à créer un environnement professionnel dans lequel chacun de nos collaborateurs peut être pleinement soi-même ».

Le geste a d’autant plus de portée qu’il s’agit de la première entreprise dont le siège est situé en Bretagne à signer cette charte. Sophie Delannoy, Secrétaire générale adjointe de l’Autre Cercle, insiste sur cette dimension territoriale : « Grâce au maillage territorial du Groupe, à travers le Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, … Arkéa va contribuer à donner à ces enjeux une visibilité nouvelle et précieuse ».