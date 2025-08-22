Continental récompensé pour sa stratégie durable et transparente

Continental, géant mondial du pneumatique, vient de recevoir une nouvelle distinction internationale : le Sustainability Award 2025 décerné par Kalmar. Cette reconnaissance met en lumière l’approche durable et la stratégie ambitieuse du groupe, qui s’impose désormais comme l’un des leaders de la responsabilité environnementale dans l’industrie automobile.

Continental récompensé pour son leadership durable

Le 22 août 2025, Continental a annoncé avoir remporté le Kalmar Sustainability Award 2025 lors du Supplier Day de Szczecin, en Pologne. Cette récompense, attribuée par le constructeur d’équipements portuaires Kalmar, consacre l’entreprise pour son engagement en faveur d’une stratégie durable et responsable. Elle confirme la position de Continental comme acteur de référence en matière de durabilité dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.’

Kalmar a distingué Continental parmi ses partenaires en lui attribuant le Sustainability Award 2025. Cette décision repose sur une évaluation indépendante intégrant plusieurs critères : engagement des fournisseurs, qualité et transparence des données de durabilité, conformité en matière de substances dangereuses et respect des codes de conduite. Continental a obtenu le meilleur score de l’ensemble des entreprises évaluées.

Cette distinction est venue renforcer la réputation de Continental comme fournisseur premium de pneus V.ply pour les engins portuaires, tout en valorisant ses solutions radiales robustes et économes en ressources. « Ce prix témoigne de notre engagement commun en faveur de la durabilité et de la responsabilité sur le cycle de vie », a déclaré Christian Berner, directeur grands comptes mondiaux chez Continental.

Des actions concrètes pour la durabilité

Au-delà de cette reconnaissance ponctuelle, l’entreprise développe depuis plusieurs années une stratégie globale intégrant l’ensemble du cycle de vie des pneus, de l’approvisionnement en matières premières jusqu’au recyclage. Cette approche repose notamment sur l’innovation numérique avec la plateforme ContiConnect, qui permet de surveiller la pression et la température des pneus afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’empreinte carbone.

Kalmar a salué « la performance exceptionnelle de Continental en matière de leadership durable, approvisionnement responsable et transparence des données sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ». Un point de vue partagé par Marketscreener, où Christian Berner a rappelé « un fort engagement pour la durabilité et la responsabilité pour l’ensemble du cycle de vie ». Ces déclarations confirment que la durabilité n’est pas un discours, mais une orientation stratégique assumée au plus haut niveau.

Des engagements chiffrés et reconnus

Continental ne se contente pas de discours : elle s’appuie sur des objectifs mesurables et sur des évaluations externes. L’usine de Korbach, en Allemagne, a obtenu début 2025 la certification ISCC PLUS, garantissant la traçabilité, l’économie circulaire et l’intégration de matériaux renouvelables dans la production de pneus. Le groupe vise à atteindre plus de 40% de matériaux renouvelables et recyclés dans ses pneus d’ici 2030.

Sur le plan des évaluations internationales, Continental a décroché en mai 2025 la note platine EcoVadis avec 84/100, soit une progression de dix points par rapport à 2024. Cette performance place l’entreprise dans le top 1% des sociétés de son secteur. En 2024, elle avait déjà obtenu une médaille d’or EcoVadis, une note « A- » du CDP pour la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’une note « B » pour la gestion de l’eau. Elle était aussi finaliste du German Sustainability Award dans deux catégories et reconduite dans l’indice FTSE4Good. Ces succès illustrent la progression constante de l’entreprise en matière de durabilité et sa reconnaissance par des organismes de référence.