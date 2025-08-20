Communication responsable : Meta condamnée, un signal pour toute l’industrie

Le 19 août 2025, le tribunal judiciaire de Paris a confirmé une décision rendue le 7 avril, obligeant Meta à retirer 26 publications d’influenceurs jugées contraires à la loi Evin. Ces contenus, diffusés auprès de millions d’abonnés, mettaient en avant des marques d’alcool sans respecter le cadre légal. Cette décision questionne l’ensemble des acteurs économiques sur leur responsabilité sociétale face à la promotion de produits à risque.

La loi Evin comme fondement de la publicité responsable

Depuis 1991, la loi Evin encadre strictement la communication sur l’alcool. Elle interdit d’associer sa consommation à des valeurs positives, exige des mentions sanitaires claires et limite les supports publicitaires autorisés. Avec l’essor du numérique, ces règles ont été mises à l’épreuve par de nouvelles stratégies marketing.

Le tribunal a rappelé que « ces publications visaient clairement un public jeune et contrevenaient aux règles en vigueur sur la publicité pour l’alcool », relaye Orange Actu. Cette décision démontre que les principes de la loi restent applicables à l’ère des réseaux sociaux et doivent guider la responsabilité des entreprises dans leur communication. Pour les acteurs RSE, ce rappel constitue un jalon essentiel : la conformité légale s’inscrit dans une éthique plus large, celle de la protection des publics vulnérables.

Une chaîne de responsabilité impliquant marques, influenceurs et plateformes

Les publications retirées concernaient 13 influenceurs cumulant plus de 6 millions d’abonnés et mettaient en avant des marques comme Martini, ou Corona. Leur audience massive, composée en grande partie de jeunes adultes, illustre la puissance de l’influence numérique.

Le tribunal a souligné que « la loi Evin n’a pas été respectée dans ces campagnes promotionnelles qui profitaient de l’audience des influenceurs », explique Clubic. L’absence de mentions sanitaires obligatoires renforçait l’illégalité des contenus. Dans ce contexte, la responsabilité ne se limite pas aux influenceurs : les marques qui sollicitent ces collaborations et les plateformes qui hébergent ces contenus portent aussi une part du fardeau. La logique RSE impose de dépasser la simple conformité pour instaurer des pratiques de communication réellement responsables.

Meta condamnée à coopérer : un tournant pour la gouvernance numérique

La décision judiciaire ne s’est pas limitée à ordonner la suppression des contenus. Elle a également exigé que Meta transmette à l’association Addictions France à l’origine de la plainte les données des influenceurs concernés. Cette coopération forcée illustre un changement de paradigme. Les plateformes ne peuvent plus se réfugier derrière la neutralité technique : elles doivent participer activement à la régulation. Pour les observateurs de la RSE, cette jurisprudence marque un précédent. Elle inscrit la gouvernance numérique dans une logique de coresponsabilité, où la protection des usagers prime sur les seuls impératifs économiques.

L’affaire rappelle surtout que la communication irresponsable autour de l’alcool expose les entreprises à des risques réputationnels majeurs. Les marques associées à ces campagnes peuvent être perçues comme contournant délibérément la loi. Pour Meta, déjà critiquée sur la modération de ses contenus, cette condamnation renforce l’image d’un acteur en retard sur ses engagements sociétaux.

L’association Addictions France, à l’origine de la procédure, souligne que ces 26 publications ont été vues par des millions de personnes et participent à une « banalisation de l’alcool » alors que l’alcool tue plus de 40.000 personnes chaque année en France.