Comment protéger vos animaux de compagnie pendant la canicule

Les épisodes de chaleur intense se multiplient et soulèvent de plus en plus d’inquiétudes pour nos compagnons à poils. Les chiens et les chats, même s’ils sont résistants à bien des égards, se retrouvent particulièrement en difficulté quand les températures montent. Comme ils transpirent mal pour réguler leur température, ils risquent plus facilement de subir un coup de chaud. Avec les records de chaleur enregistrés ces derniers temps, il faut adopter quelques habitudes pour veiller à leur sécurité.

Un temps de folie

Le 30 juin 2025 est resté gravé dans les mémoires avec des températures records jamais vues en France pour un mois de juin, selon Météo France. Ce que l’on a expérimenté ce jour-là semble appeler d’autres épisodes brûlants durant l’été à venir. En ville, le béton et l’asphalte amplifient encore la chaleur. Serge Belais explique que « le bitume très chaud peut causer de graves brûlures sur les pattes des chiens ».

Les soucis en ville

Nos animaux en milieu urbain peinent particulièrement quand il fait trop chaud. Le manque d’espaces verts et la montée des températures rendent leur quotidien plus compliqué. Par exemple, les gros chiens, du fait de leur taille et de leur capacité limitée à transpirer, sont plus vulnérables aux coups de chaud. Pour repérer un coup de chaud chez un animal, Serge Belais décrit les signes : « l’animal halète, titube et présente parfois les yeux rouges. »

Astuces pour rafraîchir vos bêtes

Hydratation sans faille

Il faut veiller à ce que votre compagnon ait toujours de l’eau fraîche sous la patte. Pensez à emporter une bouteille d’eau et une gamelle portable lors de vos balades. Même si l’eau doit être fraîche, Serge Belais précise à franceinfo qu’il « ne sert à rien d’y mettre des glaçons ». Pour encourager les chats à boire plus, optez pour une fontaine à eau ou intégrez de la nourriture humide à leur alimentation.

Rafraîchir le pelage

Humidifier la fourrure et les coussinets aide aussi à garder votre animal au frais, ce qui fait partie des solutions simples pour le confort thermique. Pour les chiens, un brumisateur ou un petit jet d’eau suffit, alors que pour les chats, une éponge humide ou un gant de toilette convient bien, une méthode d’humidification de l’air efficace. Une serviette humide posée sur le sol offre une zone fraîche où il peut se poser.

Promener intelligemment

Organisez les balades aux heures les plus fraîches, tôt le matin ou en fin de journée, et cherchez des zones à l’ombre pour éviter les sorties aux heures les plus chaudes. Évitez le bitume bien chaud qui peut brûler les pattes de vos compagnons. Si vous observez des signes inquiétants comme un halètement excessif, des difficultés à se tenir droit ou des yeux rouges, il faut réagir sans tarder.

Soigner le poil

Pour finir, même si cela peut paraître surprenant, il ne faut pas raser entièrement vos animaux. Serge Belais rappelle que « contrairement à ce qu’on pourrait penser, leurs poils les protègent du soleil et les aident à rester au frais. » Brossez-les régulièrement pour alléger leur pelage sans pour autant éliminer cette barrière naturelle contre la chaleur.