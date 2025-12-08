Coca-Cola teste de nouveaux packagings en papier et carton en Europe

Le 2 octobre 2025, Coca-Cola a officiellement lancé en France, avec son embouteilleur Coca-Cola Europacific Partners, un pilote de changement de packaging sur ses multipacks, en rupture avec des décennies de plastique thermo-rétracté.

Comment Coca-Cola fait évoluer son packaging pour réduire le plastique

Dans les rayons de 708 hypermarchés et supermarchés d’Île-de-France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, les packs de six bouteilles de 1,25 litre de Coca-Cola ne sont plus entourés de film plastique, mais maintenus par des points de colle et surmontés d’une poignée en carton. Selon Coca-Cola Europacific Partners, ce changement de packaging permet de retirer 18,8 grammes de plastique par pack, ce qui représente plusieurs dizaines de tonnes de plastique économisées chaque année si le dispositif est généralisé, tout en conservant une bonne prise en main pour la consommation familiale.

Coca-Cola insiste sur le fait que la colle utilisée pour solidariser chaque bouteille n’entrave pas le recyclage du PET, et que la poignée en carton rejoint simplement la filière papier, ce qui limite les perturbations pour le tri domestique et industriel. Ainsi, le packaging Coca-Cola évolue sans bouleverser les habitudes de consommation, mais en réduisant la quantité de plastique vierge mise sur le marché et en améliorant la recyclabilité globale de l’ensemble bouteille et poignée, dans la continuité des engagements RSE affichés par le groupe.

Les nouveaux emballages Coca-Cola en papier et carton en Europe

Au-delà du marché français, Coca-Cola déploie aussi un changement de packaging plus profond via Coca-Cola HBC, l’un de ses principaux embouteilleurs en Europe, qui travaille avec DS Smith et le constructeur de machines Krones sur une solution baptisée « Lift Up ». Dans ce cas, le multipack de bouteilles de 1,5 litre de Coca-Cola, Fanta ou Sprite n’est plus tenu par un film plastique, mais par un manchon et une poignée en carton ondulé, complétés par un habillage papier autour des cols de chaque bouteille, ce qui rend l’ensemble entièrement à base de fibres et donc intégralement recyclable dans la filière papier-carton.

Testé d’abord en Autriche, ce packaging Coca-Cola en carton et papier permettrait de supprimer environ 200 tonnes de plastique par an sur ce seul marché, selon les estimations publiées par Coca-Cola HBC et DS Smith, tout en réduisant jusqu’à 58 % la consommation d’énergie liée aux étapes d’emballage sur la ligne de production. Les partenaires soulignent que ce changement ne se fait pas au détriment de la résistance mécanique : le multipack supporte le transport, la manutention et les contraintes logistiques habituelles, ce qui est crucial pour une marque de grande consommation comme Coca-Cola qui distribue des millions de bouteilles chaque jour.

Pour Coca-Cola HBC, ces innovations dans le packaging s’inscrivent dans une feuille de route RSE plus large, qui prévoit de rendre 100 % des emballages primaires recyclables et d’augmenter à au moins 50 % la part de plastique recyclé (rPET) dans les bouteilles PET sur l’ensemble de ses marchés européens. Le groupe annonce également viser la suppression d’au moins 5 000 tonnes de plastique vierge grâce à la combinaison de la réduction de poids des bouteilles, du recours accru au rPET et de l’abandon des films plastiques pour les multipacks, ce qui renforce la crédibilité de la transformation engagée par Coca-Cola sur le plan industriel.