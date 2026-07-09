5 gestes simples pour sauver vos plantes après la canicule

Feuilles flétries, gazon jauni, massifs rabougris : il suffit de deux ou trois jours de forte chaleur pour qu’un jardin entier semble épuisé. Mais rien n’est perdu, à condition d’agir vite et dans le bon ordre.

Une plante grillée n’est pas forcément morte

Que la plante pousse en pot ou en pleine terre, pas de panique. La priorité, c’est l’eau : arroser copieusement au pied, brumiser l’ensemble du feuillage et, pour un pot, le plonger quelques minutes dans une bassine d’eau à température ambiante.

Vient ensuite un nettoyage énergique. Il faut retirer les boutons floraux en formation, les fleurs fanées et les fruits présents sur la plante, pour éviter qu’elle ne s’épuise davantage et l’aider à repartir. La plante doit ensuite être mise à l’abri du soleil direct pendant plusieurs semaines : un voile ou un drap en pleine terre, un déplacement à l’ombre pour un pot.

Reste à couper les parties mortes des tiges. On les reconnaît à leur écorce marron quand on la gratte, ou parce qu’elles cassent net lorsqu’on les plie. La coupe s’arrête là où la tige est encore verte, là où la sève circule. L’arrosage, lui, doit se poursuivre tous les jours pendant au moins deux semaines. Aux premiers signes de reprise, du terreau ou du compost peuvent être apportés, mais surtout pas d’engrais : il risquerait de brûler les racines.

Le vrai problème n’est pas le manque d’eau

Selon l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), l’évapotranspiration s’accélère lors des fortes chaleurs : les plantes puisent alors dans les réserves d’eau du sol pour se refroidir. Si la terre reste nue, sa surface chauffe, et les micro-organismes présents dans les premiers centimètres finissent par mourir. Résultat, le jardin passe en stress hydrique même quand on arrose beaucoup.

Les paysagistes préfèrent donc miser sur un sol couvert, une eau apportée au bon moment et une ombre bien placée plutôt que sur des litres d’eau supplémentaires. Cinq gestes permettent de rendre un jardin plus résistant avant la prochaine vague de chaleur.

Paillage, binage et arrosage ciblé

Premier réflexe : un paillage vraiment épais, entre 6 et 8 cm autour des cultures, et non une simple couche décorative de quelques brins. Paille, foin, feuilles mortes, lin, chanvre ou tonte de gazon bien sèche font l’affaire. Sous cette couche, les racines restent au frais et l’humidité reste prisonnière du sol.

Deuxième réflexe : le moment de l’arrosage. Le paysagiste et jardinier Pierre le Cultivateur conseille d’arroser tôt le matin ou en fin de journée, toujours au pied des plantes, pour éviter le mildiou et l’oïdium. Interrogé par l’émission « Bonjour ! La Matinale TF1 », il détaille l’intérêt du binage : « Le fait d’utiliser une binette va permettre de la casser afin que l’eau s’infiltre mieux dans votre potager. » Il précise : « Mais si on paille notre potager, cette croûte ne se formera pas, les herbes spontanées seront moins fréquentes et vous éviterez l’évaporation de l’eau. »

L’ombre, une affaire de bricolage

Au-delà de 35 °C, les professionnels créent de l’ombre sur les zones les plus exposées, quelques heures par jour. Un voile d’ombrage clair tendu au-dessus du potager fait l’affaire, mais Pierre le Cultivateur propose aussi une méthode plus artisanale : « Pour ça, on a besoin d’un bambou qu’on va venir planter et d’une petite cagette en bois qu’on va venir placer devant pendant les périodes de chaleur et s’il y a trop de soleil. Bien entendu, on la retire le soir en fin de journée et au début de journée. »

Même logique pour la pelouse : un professionnel ne la rase jamais en plein été. La hauteur de tonte recommandée grimpe à 8, voire 10 cm, pour créer de l’ombre au pied de chaque brin d’herbe et garder les racines au frais. Le mulching, qui consiste à laisser sur place les résidus fins de tonte, nourrit le sol et retient l’humidité.