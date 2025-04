Cet objet du quotidien que nous jetons… mais qui cache de l’or 22 carats

Dans un monde où les déchets électroniques s’entassent à une vitesse folle, une innovation prometteuse sort de l’ETH Zurich en Suisse. Des chercheurs ont mis au point une méthode inédite pour récupérer de l’or 22 carats dans des composants électroniques usagés. Cette avancée propose une solution à la fois économique et respectueuse de l’environnement et ouvre la voie à de nouvelles opportunités tant sur le plan économique qu’écologique.

Les e-déchets qui s’enchaînent

Chaque année, on produit environ 50 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde. Ces e-déchets renferment une bonne quantité d’or – jusqu’à 300 à 400 grammes par tonne – mais moins de 20 % d’entre eux sont recyclés correctement, laissant 80 % de ces matériaux se dégrader, ce qui est souvent mauvais pour la planète.

Les méthodes classiques d’extraction reposent sur des procédés chimiques dangereux comme le cyanure et le mercure. Face à ce débordement, il est urgent de trouver des solutions plus respectueuses de notre planète.

Une technique toute neuve et verte

La nouvelle méthode des chercheurs suisses exploite des éponges protéiques issues de fibrilles dérivées du lactosérum, ce fameux sous-produit de l’industrie fromagère, tout comme le plastique biodégradable développé par des scientifiques japonais. Ces éponges retiennent efficacement les ions d’or présents dans les solutions métalliques obtenues après dissolution des composants électroniques.

Une fois l’or capturé, un traitement thermique transforme ces particules en pépites d’or 22 carats. Pour donner une idée concrète de la performance de cette technique, il est possible de récupérer jusqu’à 450 milligrammes d’or à partir de seulement 20 cartes mères usagées d’après TechGuru.

Conséquences sur l’économie et la planète

Cette innovation pourrait bien lancer un tout nouveau secteur dédié au traitement des e-déchets. En limitant notre dépendance aux méthodes d’exploitation minière traditionnelles, elle ouvre la porte à une économie circulaire plus durable. Par ailleurs, cette méthode permet de réduire les émissions polluantes liées aux procédés de récupération classiques.

Au-delà de l’or, cette technologie offre la possibilité de récupérer d’autres métaux précieux comme le cuivre, le nickel et le palladium grâce à des techniques complémentaires telles que la pyrométallurgie ou l’hydrométallurgie. Chaque pièce électronique se transforme ainsi en une ressource digne d’intérêt, loin d’être un déchet à oublier.

Les pistes pour gouvernements et entreprises

Les retombées potentielles pour les pouvoirs publics et les entreprises sont nombreuses. Ils sont invités à soutenir activement ces innovations via des programmes incitatifs. La création éventuelle d’usines spécialisées dans la récupération des métaux précieux pourrait redynamiser l’économie circulaire et générer potentiellement des millions d’emplois.

Des acteurs comme Apple se sont déjà lancés dans cette direction avec leur programme visant à utiliser un maximum de composants recyclés et atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. Ce genre d’initiative montre bien qu’il est possible de concilier modernité technologique et respect de l’environnement.