Ces produits qu’on adore bientôt inaccessibles : la facture du réchauffement climatique s’annonce salée

Le réchauffement climatique, phénomène mondial aux conséquences multiples, met aujourd’hui une pression grandissante sur l’agriculture. Des cultures aussi emblématiques que le café, le chocolat et le vin se retrouvent menacées par des conditions météo de plus en plus imprévisibles. Une étude récente publiée dans la revue Environmental Research Letters en novembre 2025 met en lumière l’ampleur de ce défi. Co-écrite par Ariel Morrison, elle relève que les solutions technologiques actuelles peinent à contenir le problème.

Des cultures malmenées par le climat

Les cacaoyers, caféiers et vignes sont particulièrement fragiles face aux changements de météo, notamment en ce qui concerne la production viticole. Même si les cacaoyers supportent assez bien les fortes chaleurs, ils restent vulnérables aux ravageurs et aux maladies qui se développent quand les températures montent en flèche et que l’humidité est au rendez-vous. Ariel Morrison explique dans un communiqué relayé par TF1 : « Si les cacaoyers s’en sortent plutôt bien quand il fait chaud, les caféiers et les vignes subissent beaucoup plus les attaques de ravageurs et les maladies provoquées par la combinaison de températures élevées, de fortes précipitations et d’un taux d’humidité important. »

Au Brésil et au Vietnam, les producteurs de café ressentent déjà les effets dévastateurs de ces bouleversements. Les variations extrêmes de température et d’humidité ont sérieusement compromis leurs récoltes, poussant les prix à la hausse depuis 2021, avec une augmentation notable du coût du café.

Des solutions high-tech qui ne suffisent pas

Pour atténuer certains effets du réchauffement, plusieurs techniques ont été testées, comme l’injection d’aérosols stratosphériques (SAI). Cette méthode consiste à diffuser du soufre dans la stratosphère avec l’aide d’un ballon-sonde pour générer un voile de particules qui renvoie une partie des rayons du soleil. Décrite par The Telegraph, elle imite l’effet naturel des éruptions volcaniques en agissant comme un « parasol artificiel » pour contrer la chaleur excessive.

Pourtant, même si cette méthode semble capable de modérer les épisodes de chaleur intense, elle ne règle pas l’ensemble des problèmes. Les auteurs de l’étude font remarquer que « la réduction de certains risques – comme les températures extrêmes – grâce à la SAI pourrait s’accompagner d’une hausse d’autres risques, par exemple des précipitations irrégulières ou une humidité plus forte ». Autrement dit, elle ne fait pas disparaître les faiblesses structurelles qui fragilisent ces cultures : instabilité hydrique, excès d’humidité et prolifération des ravageurs.

Les répercussions sur l’économie et la vie quotidienne

Le changement climatique engendre une multitude de conséquences qui peuvent sérieusement mettre en péril les moyens de subsistance des agriculteurs qui travaillent le cacao, le café et la vigne. Ariel Morrison insiste sur le fait que « la variabilité naturelle du climat ne peut pas être mise de côté […] Elle engendre tout un éventail de répercussions et peut fragiliser les moyens de subsistance des producteurs de cacao, de café et de vigne. »

Un autre signe inquiétant de cette situation est la flambée des prix. Depuis 2022, le tarif d’une tablette de chocolat a bondi de 55,20 %, en raison directe de récoltes mises à mal par des conditions météorologiques extrêmes et la prolifération de maladies fongiques.