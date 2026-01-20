Ces petits points rouges ont piégé les astronomes : le James-Webb s’est-il trompé ?

En 2024, le télescope spatial James‑Webb, grâce à son œil infrarouge d’une précision inédite, a fait une découverte qui a bousculé l’astronomie : des objets mystérieux surnommés les « Petits Points Rouges (PPP) ». Au départ pris pour des anomalies cosmiques, ces objets paraissaient indiquer la présence de trous noirs ultramassifs, ce qui remettait en question notre vision de l’Univers jeune. Ces « Little Red Dots » (LRD), comme les appellent nos collègues anglophones, n’apparaissent que dans un Univers âgé de moins de trois milliards d’années, et ont posé beaucoup de questions aux astronomes sur leur nature et leur origine.

Ce qui intriguait dans ces petits points rouges

Les PPP avaient d’abord été interprétés de deux manières : soit comme des trous noirs supermassifs, avec des masses allant de 10 millions à 1 milliard de masses solaires, soit comme des étoiles primordiales très massives, de l’ordre de 10 000 masses solaires. Ces températures élevées et ces masses énormes semblaient difficiles à concilier avec un Univers encore adolescent.

Une analyse ultérieure, publiée dans la revue Nature et relayée par Futura Sciences, a pourtant montré qu’un cocon de gaz extrêmement dense entourait ces objets, perturbant fortement les mesures. Ce cocon contient des électrons libres capables d’interagir avec la lumière, un peu comme des billes qui renvoient les photons dans tous les sens, et cela a conduit à une surestimation des masses de ces trous noirs d’un facteur cent.

En diffusant la lumière à travers ce cocon, leur émission s’est trouvée élargie, ce qui a faussé l’estimation de la vitesse des gaz autour d’eux et, par conséquent, la masse déduite.

Revoir les masses et mieux cerner leur nature

D’après l’étude de Nature, ces « Petits Points Rouges » seraient en réalité des jeunes trous noirs, bien moins massifs que prévu. Les masses corrigées se situent entre 100 000 et 10 millions de masses solaires, des valeurs qui s’accordent mieux avec le modèle standard de la cosmologie. Pour donner une comparaison, le trou noir central de la Voie lactée, Sgr A*, a une masse de 4 millions de masses solaires. Autrement dit, les LRD n’exigent plus des conditions de formation exotiques dans l’Univers primitif.

Rodrigo Nemmen, astrophysicien à l’université de Sao Paulo (Brésil), qualifie cette découverte de « preuve irréfutable », confirmant qu’on n’avait pas besoin de postulats nouveaux pour expliquer ces points rougeoyants. Le phénomène de diffusion électronique responsable de la surestimation est présenté comme une explication élégante et convaincante.

Les « Petits Points Rouges » ne sont donc pas seulement un mystère élucidé : ils montrent aussi comment la nature réinterprète des observations anciennes tout en éclairant la formation des galaxies primordiales et de leurs trous noirs. Selon Darach Watson, second auteur de l’étude, les PPP prennent désormais leur place dans notre compréhension de la vaste mécanique cosmique.