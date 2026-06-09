Ce risque que la NASA n’avait pas anticipé pour ses missions Artemis : les tempêtes de météores pourraient tout compromettre

Quand les pluies de météores illuminent le ciel, c’est magnifique, mais elles posent aussi de vrais problèmes pour les missions lunaires, notamment le programme collision Lune de la NASA, alerte Space. La question se pose : ces roches spatiales qui filent à toute vitesse pourraient-elles représenter une menace ou provoquer des retards pour les missions vers la Lune ? Sans atmosphère protectrice, la Lune est bien plus vulnérable que la Terre aux collisions avec des micrométéoroïdes, dont la vitesse moyenne dépasse 35 000 km/h. Cet environnement hostile sera un élément clé à prendre en compte pour les missions futures.

Comment on se protège et quels risques pour les missions spatiales

Chaque jour, 48,5 tonnes de débris naturels pénètrent dans notre atmosphère, donnant naissance aux étoiles filantes et aux boules de feu. Même si la plupart des fragments sont minuscules, un micrométéoroïde peut causer de gros dégâts. Les risques pour les engins spatiaux incluent :

la perforation ou la déformation de la coque,

la rupture de systèmes critiques,

et même la possibilité d’une catastrophe lors de la rentrée atmosphérique,

soulignant l’importance des défenses planétaires. Par exemple, la capsule habitée Orion pourrait être gravement compromise si un de ses carreaux résistants à la chaleur était perforé par un de ces débris.

La capsule Orion, développée par la NASA pour les missions Artemis, a été conçue avec des matériaux optimisés par Lockheed Martin pour limiter ces risques. Mike Heckwolf, responsable de l’intégration des risques pour l’équipage et la mission Orion, a déclaré : « La sélection des matériaux et les épaisseurs de l’engin spatial Orion ont été optimisées pour la protection contre les micrométéoroïdes et les débris orbitaux. » Des tests de résistance aux chocs à haute vélocité sont régulièrement réalisés pour vérifier l’efficacité du design d’Orion face à de tels dangers.

Pluies de météores et calendrier des missions

Les pluies de météores se produisent quand la Terre traverse des flux de débris laissés par des astéroïdes et des comètes, comme la pluie des Ariétides. Pendant ces périodes, notre environnement spatial devient temporairement plus encombré. Avec plus de 1 000 pluies de météores connues, seules quelques-unes dépassent le seuil des 5 % au‑dessus du fond sporadique, comme les Géminides qui sont les plus intenses. Selon Robert Lunsford de l’American Meteor Society, plusieurs sursauts sont prévus dans la prochaine décennie, avec les Perséides prévues pour le 12 août 2028, promettant un taux de 500 à 1 000 météores par heure.

Ces sursauts peuvent sérieusement perturber le calendrier des missions. Par le passé, des ajustements ont déjà été nécessaires, comme le report de la navette Discovery STS-51 en 1993. Pour la mission Artemis 4, prévue début 2028, tout sursaut météoritique majeur pourrait entraîner un retard pour des raisons de sécurité.