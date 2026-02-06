Cancer : Intégrance déploie un bilan prédictif innovant au bénéfice de ses salariés

Le 4 février 2026, date de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, la mutuelle Intégrance a choisi de mettre la prévention au premier plan. Dans un contexte où le cancer demeure l’un des principaux enjeux de santé publique en France, l’entreprise mutualiste annonce la mise en place d’un dispositif de prévention innovant, fondé sur un bilan prédictif développé par Predilife. Ce programme vise à mieux anticiper le risque de cancer chez les salariés, tout en s’inscrivant dans une démarche globale d’accompagnement et de responsabilité sociale.

Prévention des cancers : un dispositif centré sur l’anticipation et l’accompagnement des salariés

Le cancer constitue aujourd’hui un défi majeur pour la société et les entreprises. Selon les chiffres de l’Institut national du cancer, 433.136 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en France en 2023. Face à cette réalité, la prévention apparaît comme un levier déterminant. Les pouvoirs publics estiment ainsi qu’environ 40% des cancers pourraient être évités grâce à des actions de prévention adaptées, incluant le dépistage précoce et la réduction des facteurs de risque.

C’est dans ce contexte que la mutuelle Intégrance déploie, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, un dispositif spécifiquement conçu pour ses salariés. L’initiative s’adresse en priorité aux collaborateurs âgés de 40 ans et plus, une tranche d’âge davantage exposée à certains cancers. Le programme repose sur la réalisation d’un bilan prédictif multi-pathologies, intégralement pris en charge par l’employeur.

Ce bilan vise à évaluer le risque individuel de développer plusieurs formes de cancer, parmi lesquelles les cancers du sein, de la prostate, du poumon, colorectal ou encore le mélanome. Le cancer est également abordé dans une approche plus large de prévention, puisque le dispositif intègre aussi l’évaluation des risques cardiovasculaires. En combinant ces dimensions, Intégrance affirme sa volonté d’agir de manière globale sur la santé de ses salariés, tout en renforçant la culture de prévention au sein de l’entreprise.

Le dispositif est proposé sur la base du volontariat, un point central pour garantir l’adhésion des salariés. Par ailleurs, l’entreprise insiste sur le respect strict de l’anonymat. Intégrance n’a accès ni à l’identité des participants ni aux résultats individuels. Cette confidentialité constitue un élément clé de confiance, indispensable à la réussite d’un programme de prévention lié au cancer en milieu professionnel.

Un bilan prédictif réalisé en ligne, encadré par des médecins

Au cœur du dispositif mis en place par Intégrance se trouve l’expertise de Predilife, société française spécialisée dans la médecine prédictive. Fondée en 2004, Predilife développe des solutions de prévention reposant sur l’analyse de données médicales, comportementales et biologiques, afin d’estimer les risques futurs de maladies graves, notamment le cancer. Predilife s’appuie sur des algorithmes et des outils d’aide à la décision médicale pour proposer des bilans individualisés, accessibles via une plateforme numérique sécurisée.

Dans le cadre du partenariat avec Intégrance, Predilife fournit un bilan prédictif réalisé en ligne, encadré par des médecins partenaires. Le parcours proposé aux salariés repose sur des questionnaires cliniques détaillés, complétés, le cas échéant, par des examens ou des prélèvements biologiques. L’objectif n’est pas d’établir un diagnostic de cancer, mais d’identifier des niveaux de risque et d’orienter les participants vers un suivi médical adapté, lorsque cela s’avère nécessaire.

Le rôle de Predilife est ainsi central dans l’opérationnalisation du dispositif. L’entreprise intervient comme tiers de confiance, garantissant à la fois la fiabilité scientifique des outils utilisés et la confidentialité des données de santé. Cette approche répond aux attentes exprimées par de nombreux salariés. D’après Predilife, près de 80% des salariés se déclarent favorables à la mise en place de bilans de santé ou de dépistage en entreprise, afin de prévenir les risques de maladies graves, dont le cancer.

En intégrant le bilan prédictif dans son dispositif de prévention, Intégrance s’inscrit dans une tendance plus large observée dans les politiques de ressources humaines. La prévention du cancer devient progressivement un enjeu de performance sociale, mais aussi de fidélisation et d’engagement des collaborateurs. Pour les entreprises, il s’agit de conjuguer responsabilité sociale et efficacité, en agissant en amont plutôt que dans une logique purement curative.

La Journée mondiale de lutte contre le cancer offre ainsi à Intégrance une occasion de valoriser cette démarche. En associant son nom à celui de Predilife, l’entreprise met en avant une approche innovante, fondée sur l’anticipation des risques et l’accompagnement personnalisé, plutôt que sur une simple sensibilisation ponctuelle au cancer.