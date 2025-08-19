Après 12 000 ans de silence, cette faille pourrait déclencher un séisme ravageur

La mise au jour d’une activité récente le long de la faille du Tintina (un immense système de fractures qui sillonne le Yukon pour rejoindre l’Alaska) a fait flipper les scientifiques. Souvent comparée à la fameuse faille de San Andreas, elle pourrait bien déclencher un séisme dévastateur dans une zone déjà déjà soumise aux caprices de Dame Nature. Cela pourrait bouleverser les communautés locales et l’environnement, d’où la nécessité pour les spécialistes de revoir les risques sismiques dans cette partie du Canada.

Le décor géologique et la faille en détail

Les plaques tectoniques, ces énormes morceaux de la croûte terrestre qui ne cessent jamais de bouger, sont à l’origine de failles comme celle du Tintina, contribuant à un risque sismique accru. Elles se déplacent à des vitesses allant de quelques millimètres à quelques centimètres par an. Quand elles se frottent, se percutent ou s’écartent, ça provoque des fractures dans la roche.

La faille du Tintina, qui s’étend sur environ 1 000 kilomètres, traverse le Yukon avant de déboucher en Alaska. Même si elle est restée silencieuse pendant près de 12 000 ans, elle ne s’est jamais vraiment déconnectée de l’action. Des relevés GPS ont récemment mis en évidence un mouvement discret mais notable, évalué entre 0,2 et 0,8 millimètre par an, similaire à un séisme à glissement lent.

Dernières activités et risques de secousses

Si cette région a connu des périodes de calme sismique pendant des millénaires, une étude parue en juillet 2025 vient bousculer cette tranquillité. Les chercheurs ont repéré un segment actif de 130 kilomètres sur la faille, qui pourrait bien générer un séisme de magnitude minimale de 7,5. Un choc de cette envergure risquerait de provoquer de gros dégâts dans les zones habitées du Yukon, en particulier dans la ville historique de Dawson City.

La zone subit déjà des glissements de terrain, ce qui ne fait qu’ajouter aux risques envisagés. Comme le disent les scientifiques canadiens, « la question n’est pas de savoir si un tremblement de terre aura lieu, mais bien quand ». Cette remarque montre qu’il est urgent de renforcer la surveillance continue et de se préparer face à un danger qui n’avait pas été pris suffisamment au sérieux jusque-là.

Recherches et trouvailles récentes

Des chercheurs des universités de Victoria et d’Alberta se sont penchés sur cette énigme pour mieux comprendre le phénomène géologique en jeu. En s’appuyant sur des images satellites haute résolution et sur la technologie LIDAR (qui détecte les formes grâce à la lumière), ils ont mis au jour deux séries anciennes de séismes : l’une datant d’il y a 2,6 millions d’années et l’autre d’il y a 132 000 ans.

Ces découvertes montrent qu’il faut continuer à creuser dans les recherches paléosismiques pour mesurer les intervalles entre les anciens séismes et voir si la vitesse de glissement a évolué au fil du temps. Une analyse plus fine aidera les scientifiques à mieux anticiper ce qui pourrait se passer le long de la faille du Tintina.

Éventuels effets et inquiétudes

Même si le Yukon compte peu d’habitants, il héberge des infrastructures importantes ainsi que des écosystèmes délicats, autant d’éléments qui pourraient être sérieusement perturbés par un gros séisme. Par ailleurs, les immenses forêts canadiennes recèlent peut-être des indices précieux sur l’histoire géologique de la région.

La pression qui s’accumule sur la faille continue de grimper d’année en année, ce qui rend plus plausible qu’un puissant tremblement de terre vienne secouer bientôt cette zone reculée du Canada. Avec un décalage estimé à environ six mètres sur les 12 000 dernières années, il devient indispensable que les autorités locales et nationales se mettent en ordre de bataille pour diminuer au maximum les conséquences possibles.