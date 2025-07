Égalité et diversité : pari réussi d’une double labellisation AFNOR pour la Caisse des Dépôts

Le 30 juin 2025, la Caisse des Dépôts a franchi une étape symbolique en obtenant simultanément les labels « Égalité » et « Diversité » décernés par l’AFNOR, attestant ainsi de son militantisme affirmé en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité.

La Caisse des Dépôts : un parcours vers l’égalité ancré dans le temps

Depuis 2007, la Caisse des Dépôts affiche un engagement constant pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, suivi en 2008 d’une politique dédiée aux personnes en situation de handicap. Cette trajectoire historique s’inscrit dans un dispositif renforcé par plusieurs avenants, notamment l’avenant n°4 du protocole d’accord « égalité femmes-hommes » signé en 2022, qui pose la lutte contre les violences et toutes formes de discrimination comme des piliers métier.

Au cœur de la politique RSE : pourquoi ces labels ?

Les labels AFNOR conjoints attestent d’une démarche structurée et robuste, reposant sur :

des systèmes de signalement des violences, harcèlements et discriminations ;

des formations ciblées pour sensibiliser tous les agents ;

un baromètre de perception interne réalisé avec Ipsos ;

une étude minutieuse sur la pénalisation des salariés parents.

Ajoutez à cela un taux d’emploi des personnes handicapées à 6,9%, consolidé depuis cinq ans – un résultat rare même dans la fonction publique.

L’AFNOR a accordé ces labels pour quatre ans, suite à un audit approfondi, comprenant notamment une évaluation à mi-parcours. Ce cadre exigeant, à la fois théorique et opérationnel, oblige la Caisse des Dépôts à maintenir ses efforts dans la durée.

Des retombées tangibles : cohésion et attractivité

L’initiative émane de la Commission de surveillance et du directeur général, preuve d’une volonté stratégique. En interne, les managers sont investis pour garantir la mixité des recrutements, l’égalité salariale et la progression de carrière sans biais. Ce modèle de gouvernance illustre la dimension managériale fondée sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), élément central de la RSE.

Cette labellisation rejaillit sur l’engagement du personnel, la confiance des parties prenantes et l’attractivité en tant qu’employeur public. Elle renforce la cohésion sociale et territoriale — promesse du groupe — en démontrant qu’inclusion et performance sont compatibles.

En obtenant cette double reconnaissance AFNOR, la Caisse des Dépôts ne célèbre pas seulement un trophée, mais affirme l’efficacité de ses politiques internes et de ses actions concrètes. Entre audits réguliers, formations, signalement systématique et diagnostic salarial, elle se positionne en pionnière de l’inclusion. Plutôt que des déclarations généralistes, c’est par des résultats mesurables, des plans parentaux évalués, une gouvernance impliquée – que cet établissement public consolide sa crédibilité sociale.