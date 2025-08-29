Une boulangerie inclusive à Saint‑Nazaire : insertion professionnelle et handicap main dans la main

À Saint‑Nazaire, la première boulangerie inclusive de France vient d’ouvrir. Ce projet audacieux allie savoir‑faire artisanal et inclusion, en plaçant le handicap au cœur d’une démarche forte de RSE. Il incarne une vision où chaque client et apprenti, notamment autiste, trouve une place digne et reconnue.

Allier l’insertion professionnelle et l’inclusion

C’est à l’été 2025 que Nicolas Mainguy et Célia Baril ont repris un fournil au cœur de Saint-Nazaire. Ils décident d’ancrer leur projet dans une logique inclusive, adaptant ce lieu de production et de vente pour accueillir des publics fragilisés, en particulier des jeunes autistes, tout en maintenant l’identité de boulangerie traditionnelle.

Ensuite, ils transforment cette reprise en une vraie initiative RSE, car l’intégration des apprentis en situation de handicap exige une vision responsable et un soutien concret. Ce modèle rassure clientèle et partenaires sur l’éthique et la mission sociale du commerce.

L’inclusion, grande absente de l’artisanat jusqu’ici

Le projet affiche clairement son intention : accueillir et former des personnes autistes au sein de la boulangerie‑pâtisserie, répondant ainsi à des enjeux d’inclusion jusque-là peu envisagés dans le secteur artisan. L’espoir est de faire de cet établissement un lieu où la différence devient une évidence, favorisant la reconnaissance des compétences de chacun.

Par ailleurs, le recours à un appel aux dons illustre bien la dimension sociétale du projet. La collectivité contribue à créer un environnement adapté aux besoins spécifiques des apprentis, ce qui marque une avancée notable dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale, centrée sur le handicap.

Une première nationale, vecteur d’espoir

Cette ouverture marque une première en France. Le fait que deux Nazairiens aient concrétisé un tel projet est souligné par plusieurs médias locaux, qui présentent cette initiative comme unique et inspirante. Au-delà du symbole, cette boulangerie inclusive peut servir de modèle du genre. Elle montre qu’un commerce traditionnel peut être un levier d’insertion et de sensibilisation durable, tout en intégrant les principes RSE dans sa gouvernance au quotidien.