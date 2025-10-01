Bornes électriques : la vérité qui dérange, elles polluent plus qu’on ne le pense

Aujourd’hui, la transition énergétique est sur toutes les lèvres et les voitures électriques plus propres se présentent comme une solution pour un avenir plus propre. Pour soutenir ce changement, de nombreux États investissent dans le déploiement de milliers de bornes de recharge. Mais une étude récente vient jeter le pavé dans la mare en montrant que voiture électrique pollue ces équipements posent un problème de pollution qui vient entacher l’image « verte » des véhicules électriques.

Bornes rapides : une source de pollution qu’on n’avait pas vue venir

Les bornes de recharge rapide, en particulier les « DCFC » (Direct Current Fast Charging), se retrouvent au cœur d’une discussion animée sur leur impact sanitaire des voitures électriques. Très présentes en Californie – un État qui lutte activement contre le changement climatique – ces installations surprennent par leur contribution non négligeable à la pollution de l’air. Ainsi, une étude de l’Université de Californie, publiée en août 2025 dans la revue Environmental Pollution, révèle que ces bornes peuvent émettre des particules fines.

L’étude porte sur 50 stations de recharge rapide réparties dans 47 villes du comté de Los Angeles. Pour précision, 60 % des stations étudiées étaient des Superchargeurs Tesla. Les résultats montrent que 46 % des stations dépassent les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les particules fines (PM2.5). En moyenne, les niveaux de PM2.5 mesurés sont 1,5 fois supérieurs à ceux relevés dans une zone urbaine classique, certaines stations affichant même des pics de plus de 300 µg/m³, alors que le seuil recommandé pour une exposition journalière est de 15 µg/m³.

D’où vient cette pollution et que peut-on en attendre pour la santé ?

La pollution ne provient pas directement des véhicules ou de leurs batteries, mais plutôt des boîtiers de puissance qui convertissent et distribuent l’énergie aux bornes. Ces armoires, équipées de ventilateurs pour éviter la surchauffe, rejettent dans l’air des pollution invisible composées notamment de barium, de cuivre, de zinc ainsi que de poussières calcaires ou ferrugineuses. Ces particules, invisibles à l’œil nu, peuvent être inhalées et atteindre en profondeur les voies respiratoires, favorisant ainsi l’apparition de diverses maladies cardiovasculaires et respiratoires.

Emplacements stratégiques et absence de normes précises

Un autre point à surveiller concerne l’emplacement de ces bornes. Certaines se trouvent à deux pas d’écoles ou de lieux sensibles, ce qui amène à se poser des questions sur leur implantation. À l’heure actuelle, aucune norme spécifique n’encadre les émissions de particules fines de ces installations. Ce manque de réglementation complique toute démarche visant à corriger la situation, d’autant que l’on vise l’installation de 500 000 nouvelles bornes rapides aux États-Unis d’ici 2030 et de 50 000 en France pour la même période.

Vers une évolution réfléchie de la recharge électrique

Face à ces nouvelles préoccupations, certaines marques commencent déjà à équiper leurs armoires de filtres à particules pour diminuer le rejet des poussières nocives. Néanmoins, il est indispensable d’envisager la question dans sa globalité en repensant non seulement la technologie mais aussi les choix d’implantation et la mise en place de nouvelles normes sanitaires.

Il faut que la transition énergétique prenne en compte tous les aspects, afin que même les solutions dites « propres » ne se transforment pas en sources de pollution si elles ne sont pas bien encadrées. Comme le résume un expert : « C’est un vide réglementaire total », et il faut bien oser « les regarder en face ».