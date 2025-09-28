Pollution invisible : découvrez si votre maison est dans la zone rouge

La pollution atmosphérique touche de plus en plus de milliards de personnes dans le monde. Une nouvelle carte interactive développée par Climate TRACE offre une vision inédite en retracant l’origine et les effets de cette pollution, en affichant les panaches de particules fines (PM2,5) émis par divers sites industriels. Cette initiative revêt une importance majeure pour mieux comprendre les effets sur les populations urbaines et pousser à agir concrètement.

La carte interactive de Climate TRACE, un outil incontournable

Grâce à cette carte, il est possible de suivre la pollution atmosphérique générée par 9 560 installations réparties sur 2 572 zones urbaines. Elle met en lumière des sources comme les centrales électriques, les grandes industries manufacturières, les ports, les raffineries et les mines. Cet outil innovant offre une visualisation nette des panaches polluants, y compris ceux émis par le dioxyde de soufre, rendant visibles des problèmes souvent passés inaperçus par le grand public.

Gavin McCormick, cofondateur de Climate TRACE, explique : « J’ai été surpris de découvrir que je vivais moi-même dans le panache d’un émetteur majeur dont j’ignorais l’existence. » Sa révélation montre bien comment la carte peut faire émerger des réalités méconnues, même pour ceux qui vivent à proximité.

Des effets inquiétants sur la population mondiale

Plus d’un milliard et demi de citadins respirent un air contaminé, dont 1,6 milliard sont exposés directement aux polluants atmosphériques. Parmi eux, 900 millions se trouvent dans le sillage des « super-émetteurs », ces installations qui représentent les 10 % des plus grandes sources de PM2,5 en volume.

Ces « super-émetteurs » jouent un rôle majeur dans le danger pour la santé. Comme le rappelle Al Gore dans un communiqué : « Les particules atmosphériques qu’elles génèrent retombent également dans les quartiers environnants, provoquant la mort de 8,7 millions de personnes par an. » Ce chiffre glaçant souligne l’urgence d’une action coordonnée pour réduire ces émissions et lutter contre le réchauffement climatique.

Les villes les plus touchées

Certaines métropoles sont particulièrement affectées par la pollution industrielle. À Karachi, au Pakistan, 18,42 millions d’habitants inhalent chaque jour un air nocif. Guangzhou en Chine compte 18,26 millions d’habitants confrontés à ce problème, et Séoul en Corée du Sud enregistre 18,25 millions de personnes dans la même situation. New York, aux États-Unis, voit 16,75 millions de ses habitants exposés.

Dhaka au Bangladesh (16,29 millions)

Le Caire en Égypte (15,82 millions)

Shanghai en Chine (15,70 millions)

Bangkok, en Thaïlande (14,54 millions)

Shenzhen, en Chine (14,43 millions)

Tokyo, au Japon (14,18 millions)

Un exemple frappant : l’allée du cancer

La situation peut devenir particulièrement préoccupante dans certaines régions. En Louisiane, aux États-Unis, une zone surnommée « l’Allée du Cancer » présente des taux de cancer jusqu’à 50 fois supérieurs à la moyenne nationale. Si cette zone était un pays indépendant, elle se placerait au quatrième rang mondial en termes d’émissions de gaz à effet de serre par habitant.

Al Gore a déclaré : « En utilisant le ciel comme un égout à ciel ouvert, les installations qui brûlent des combustibles fossiles sont la principale source de pollution par rétention de chaleur. » Ce constat invite à prendre conscience collectivement de la nécessité de réduire ces émissions délétères pour combattre le changement climatique.