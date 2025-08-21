Bibliothèques durables : l’IFLA sacre James Baldwin à Paris

En août 2025, la médiathèque James Baldwin, inaugurée à Paris seulement quelques mois plus tôt, a été élue « bibliothèque la plus verte du monde » par l’IFLA. Une distinction internationale qui dépasse l’architecture pour s’imposer comme une véritable leçon de responsabilité sociétale et environnementale appliquée au secteur culturel.

Une bibliothèque parisienne primée au Kazakhstan pour son engagement écologique

Le 20 août 2025, la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et bibliothèques (IFLA) a publié les résultats de son 10ᵉ Green Library Award. À la première place, la James Baldwin Library de Paris, projet phare de la capitale, confirme que la France peut allier excellence environnementale et inclusion sociale dans ses équipements publics.

Ce prix, remis lors du congrès mondial des bibliothèques à Astana au Kazakhstan, consacre un bâtiment bas carbone de 2 800 m² intégré dans un parc de 6 000 m², mais aussi une vision sociétale où l’accueil des réfugiés, l’accessibilité universelle et la valorisation culturelle se rejoignent.

Un prix international pour un projet exemplaire

Chaque année, l’IFLA distingue les bibliothèques qui incarnent l’avant-garde de la durabilité. Pour cette édition, 41 candidatures issues de 22 pays ont été déposées, dont 19 ont accédé à la liste longue selon l’organisation.

Dans la catégorie Grand-Scale Project Award, la James Baldwin Library a devancé deux projets majeurs : la Yantian District Library à Shenzhen (Chine) et la Donelson Branch Library à Nashville (États-Unis). Une mention spécifique a aussi récompensé la bibliothèque de l’Université Thammasat en Thaïlande, pour son programme de recyclage From Waste to Wealth. Pour ENSULIB, la section environnement de l’IFLA, ces distinctions rappellent que « les bibliothèques sont en première ligne de la transition écologique, en alliant savoir et responsabilité ».

La présence de Paris à la première place n’est pas anodine : elle inscrit la capitale dans le cercle restreint des villes qui utilisent la culture comme levier stratégique de développement durable.

James Baldwin : une médiathèque bas carbone et innovante

La James Baldwin Library n’est pas une construction neuve mais la réhabilitation de l’ancien lycée hôtelier Jean Quarré, dans le 19ᵉ arrondissement. Le projet, conçu par l’architecte Philippe Madec et livré en avril 2025, a coûté 17,5 millions d’euros hors taxes selon la Ville de Paris.

Le bâtiment affiche une performance environnementale rare pour un équipement culturel. Sa surface bâtie de 2 800 m² ne couvre qu’une partie d’un parc de 6 000 m², afin de préserver des zones vertes et favoriser la biodiversité. Il est labellisé E+/C– et BBCA rénovation, deux références en matière de basse consommation énergétique et de réduction carbone.

Les toits végétalisés limitent les îlots de chaleur urbains, tandis que des panneaux photovoltaïques produisent une énergie renouvelable sur site. Les matériaux utilisés sont en grande partie biosourcés ou issus de l’économie circulaire. « La sobriété et l’économie du réemploi ont guidé chaque décision », déclarait Philippe Madec dans Chroniques Architecture.