Barbour s’engage pour la circularité : nouvel atelier réparation et recirage à Paris

La marque britannique Barbour — emblème des vestes huilées durables — franchit un nouveau palier de circularité en ouvrant à Paris un atelier autonome dédié à la réparation et au recirage de ses vêtements. Une démarche durable ambitieuse qui renforce l’engagement de Barbour en faveur de la prolongation de la vie des vêtements dans un secteur de plus en plus conscient de sa responsabilité.

Barbour : héritage, savoir-faire et stratégie de durabilité

Le 3 novembre 2025, Barbour a inauguré son premier « Atelier Repair & Re-wax » indépendant à Paris, marquant un tournant majeur pour la marque. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la stratégie durable de la marque, centrée sur la circularité, la réparation et la maintenance des vêtements.

Depuis sa fondation en 1894 à South Shields (Angleterre) par John Barbour, la marque Barbour s’est imposée comme un spécialiste des vêtements d’extérieur robustes destinés à protéger des intempéries. Marque familiale gérée depuis cinq générations, elle revendique un savoir-faire artisanal, en particulier autour des vestes en coton huilé. Dès 1921, Barbour a mis en place un service de réparation et de recirage (re-waxing) pour ses vestes, ce qui témoigne d’une vision à long terme.

Aujourd’hui, Barbour inscrit la durabilité au cœur de son modèle. Elle propose notamment les services « Repair & Re-wax » et « Re-Loved », qui permettent de prolonger la durée de vie des vêtements plutôt que de les remplacer. Ce positionnement donne sens au projet de circularité des vêtements, en phase avec les attentes des consommateurs et des acteurs de la mode.

Un atelier statégiquement situé dans le 7ᵉ arrondissement de Paris

Le nouvel atelier Barbour a ouvert ses portes le lundi 3 novembre 2025, au 74 rue de Grenelle, dans le 7ᵉ arrondissement de Paris. Il se situe à seulement trois minutes à pied de la boutique Barbour du 240 bis boulevard Saint-Germain. L’atelier est exploité en partenariat avec The Lifestyle Company, collaborateur de longue date de Barbour en France. L’atelier est ouvert du lundi au samedi, de 11 h à 19 h. Ce lancement répond à une « demande croissante de la clientèle française concernant les services de réparation et de recirage, qui permet aux clients de prolonger la durée de vie de leur veste Barbour préférée », fait savoir la marque.

L’atelier propose trois grands types de services :

ke « re-wax » (recirage) : procédé traditionnel qui permet de restituer à la veste ses caractéristiques de résistance aux intempéries et une finition rafraîchie ;

la réparation : artisans qualifiés prenant en charge la pose d’une fermeture-éclair, le remplacement d’un bouton ou d’une doublure, etc. ;

la consultation personnalisée : les clients peuvent bénéficier de conseils d’experts sur l’entretien optimal de leurs vêtements Barbour.

Cette offre est au bénéfice direct de la durée de vie des vêtements et s’inscrit dans une logique de circularité.

Un service local pour prolonger la vie des vêtements

Le modèle circulaire adopté par Barbour se traduit par plusieurs volets. Premièrement, l’entretien prolongé : sur son site officiel, Barbour explique que « Re-waxing Since 1921 » est un pilier de sa mission, permettant d’« étendre la vie de votre veste pendant plus de 100 ans ». En effet, la marque recommande de « faire re-waxer sa veste au moins une fois par an, en fonction de l’usure ». Deuxièmement, Barbour indique qu’« à l’échelle mondiale, plus de 60.000 vestes huilées sont re-waxées et réparées via notre service ». Ces services signifient concrètement que le vêtement ne devient pas obsolète après un usage initial, mais peut être entretenu, réparé, et potentiellement transmis ou revendu.

Troisièmement, la logique de recirage : par exemple, via l’initiative Re-Loved, où une veste huilée rendue peut être nettoyée, réparée et remise en circulation ou transformer son matériau en nouvelle création.

En résumé, l’ouverture de cet atelier parisien illustre le passage de la promesse à l’opérationnel : fournir localement un service concret pour prolonger la vie des vêtements, ce qui est au cœur de la circularité des vêtements.