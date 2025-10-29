Banque inclusive : la Caisse d’Épargne reconnue par le WSBI pour son action sociale

Le 29 octobre 2025, la Fédération nationale des Caisses d’Épargne a remporté le WSBI SDG Award, dans la catégorie « Banque inclusive et impact social ». Une reconnaissance internationale qui salue plus de quinze ans d’engagement en faveur de l’inclusion bancaire et de l’accès aux services essentiels pour tous.

Une récompense mondiale pour la Caisse d’Épargne

Remis par le World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), ce prix distingue les établissements financiers contribuant le plus efficacement aux Objectifs de développement durable des Nations unies. La Caisse d’Épargne a été distinguée pour son approche globale de la banque inclusive, conjuguant micro-crédit, accompagnement personnalisé et dispositifs d’insertion économique.

Selon la Fédération, cette distinction couronne des années de travail de terrain menées au sein du réseau des quinze Caisses d’Épargne régionales. Elle valorise particulièrement les initiatives « Parcours Confiance » et « Club Mobilité », deux programmes emblématiques d’un modèle coopératif tourné vers l’impact social.

Parcours Confiance : l’inclusion bancaire au cœur de la mission

Créé en 2006, le dispositif Parcours Confiance s’adresse aux personnes fragilisées par des accidents de la vie ou exclues du système bancaire classique. Ces bénéficiaires peuvent obtenir un micro-crédit personnel — jusqu’à 8.000 euros — pour financer des projets facilitant leur insertion ou leur réinsertion professionnelle : formation, équipement ou véhicule. « Permettre aux personnes exclues du système bancaire classique de rétablir non seulement un lien avec la banque, mais également avec la société dans son ensemble, est un engagement que nous portons », explique Pierre Macé, directeur général de la Fédération nationale des Caisses d’Épargne. En 2024, le programme a accompagné près de 300 bénéficiaires dans leur retour à l’emploi. Ce dispositif se distingue par sa capacité à conjuguer expertise bancaire et soutien social : chaque demandeur est orienté par des associations partenaires et suivi par un conseiller dédié. L’approche se veut humaine et progressive, afin de restaurer la confiance dans la relation bancaire.

Le Club Mobilité : donner des clés de déplacement pour l’emploi

Autre levier essentiel de la Caisse d’Épargne, le Club Mobilité répond à un constat simple : sans véhicule, il est souvent impossible d’accéder à un emploi stable, notamment dans les zones rurales. L’Action Tank, partenaire du projet, rappelle qu’« une personne sur deux a déjà refusé un emploi ou une formation faute d’un moyen de transport adapté ». Créé en 2015, le dispositif propose une location avec option d’achat de véhicules neufs à tarif préférentiel — citadines Dacia Sandero ou utilitaires Renault Kangoo — à destination des demandeurs d’emploi, travailleurs précaires ou micro-entrepreneurs. À ce jour, plus de 2.000 véhicules ont été livrés.

« La mobilité a été identifiée comme un frein majeur à l’insertion socioprofessionnelle », souligne l’Action Tank. Grâce à l’accompagnement financier et social des Caisses d’Épargne, de nombreux bénéficiaires ont pu accéder à un emploi durable, parfois à leur première opportunité professionnelle depuis des années.

Une stratégie RSE fondée sur la proximité et la coopération

L’obtention du WSBI SDG Award illustre la cohérence d’une stratégie RSE intégrée à tous les niveaux de la gouvernance du groupe. Au-delà du financement, la Caisse d’Épargne se distingue par une logique partenariale : collectivités locales, structures d’insertion, associations et constructeurs automobiles collaborent pour bâtir des solutions concrètes.

Ce modèle s’inscrit dans la continuité d’une mission sociétale assumée : celle d’une banque coopérative agissant pour la cohésion territoriale. Les programmes comme Parcours Confiance ou Club Mobilité démontrent que la performance économique peut s’allier durablement à l’utilité sociale.

En distinguant la Fédération nationale des Caisses d’Épargne, le WSBI reconnaît ainsi la valeur d’une approche bancaire centrée sur l’humain, l’accès au crédit et la mobilité. Pour la Fédération, cette distinction constitue moins un aboutissement qu’un encouragement à poursuivre, avec la même exigence, sa mission d’inclusion et d’impact social sur le territoire français.